Soto Ivars y Cristina Monge enfrentan posturas sobre el feminismo y las denuncias falsas

¿Son las denuncias falsas por violencia de género un tabú en una sociedad volcada, como no puede ser de otra forma, en la lucha contra la lacra de la violencia de género? Esta es la tesis que el escritor Juan Soto Ivars (Murcia, 1985) trata de responder en su último ensayo –’Esto no existe’ (Debate)–, un libro que ha desatado una gran controversia y en el que el autor insiste en una idea fundamental: «Las cifras de denuncias falsas que aporta la Fiscalía son mentira». Cuando su editorial nos propuso entrevistarle, quisimos darle otro enfoque.