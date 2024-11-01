Soto Ivars y Cristina Monge enfrentan posturas sobre el feminismo y las denuncias falsas

¿Son las denuncias falsas por violencia de género un tabú en una sociedad volcada, como no puede ser de otra forma, en la lucha contra la lacra de la violencia de género? Esta es la tesis que el escritor Juan Soto Ivars (Murcia, 1985) trata de responder en su último ensayo –’Esto no existe’ (Debate)–, un libro que ha desatado una gran controversia y en el que el autor insiste en una idea fundamental: «Las cifras de denuncias falsas que aporta la Fiscalía son mentira». Cuando su editorial nos propuso entrevistarle, quisimos darle otro enfoque.
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Absolución/Archivo: Ocurre cuando no hay pruebas suficientes para condenar al acusado. Esto no significa necesariamente que la denuncia fuera falsa, sino que el principio de presunción de inocencia prevalece.
Denuncia Falsa: Requiere que se abra un nuevo proceso judicial donde se pruebe que el denunciante mintió deliberadamente".
¿No hay voto "mierda pinchada en un palo"? debería haber para meneos como este.
Para entender este ejemplo en su justa medida, es fundamental revisar los datos oficiales proporcionados por organismos como la Fiscalía General del Estado en España:
Porcentaje mínimo: Según verificaciones de datos y memorias judiciales, las denuncias falsas probadas representan aproximadamente el 0,01% o 0,02% del total de denuncias presentadas.
Mitos comunes: Existe una narrativa frecuente en redes que vincula estas denuncias con consecuencias… » ver todo el comentario
Porque claro 46 asesinatos a manos de sus parejas en 2025 es mucho.
Si hay como 200000 denuncias por viogen al año, y falsas es el 0.01-0,02% hablamos entre 20 y 40 denuncias falsas por año. Que no es moco de pavo.
Tenemos mucho en comun. ¿Quieres ser mi hamijo?
Sale tu voto el segundo en el listado porque se contabiliza primero el que envía el meneo
Naaah...