Soraya Rodríguez recuerda el Comité Federal del PSOE de 2016: “Hubo un intento de pucherazo”  

Han salido a la luz unas imágenes controvertidas que están generando una fuerte polémica. Corresponden a el Comité Federal del PSOE de 2016 y en ellas se observa lo que algunos interpretan como un supuesto intento de pucherazo por parte de Pedro Sánchez, mediante el uso de una urna considerada irregular. En las imágenes puede verse a Soraya Rodríguez saliendo llorando de la sala. Según relatan las crónicas de aquel día, la votación fue finalmente paralizada, aunque ese momento concreto no aparece reflejado en las grabaciones difundidas.