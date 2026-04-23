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Soraya Rodríguez recuerda el Comité Federal del PSOE de 2016: “Hubo un intento de pucherazo”  

Han salido a la luz unas imágenes controvertidas que están generando una fuerte polémica. Corresponden a el Comité Federal del PSOE de 2016 y en ellas se observa lo que algunos interpretan como un supuesto intento de pucherazo por parte de Pedro Sánchez, mediante el uso de una urna considerada irregular. En las imágenes puede verse a Soraya Rodríguez saliendo llorando de la sala. Según relatan las crónicas de aquel día, la votación fue finalmente paralizada, aunque ese momento concreto no aparece reflejado en las grabaciones difundidas.

| etiquetas: soraya , rodríguez , recuerda , comité , federal , psoe , 2016 , intento , pucherazo
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6 comentarios
2 0 1 K 28 actualidad
#3 Leon_Bocanegra
Está es la tercera noticia que veo hoy sobre el famoso vídeo. Vídeo en el que no se ve nada, por cierto.
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Harkon #4 Harkon *
#3 Minuto 9:50 del video, se ve como cogen una hurna y la esconden detrás de una pared y tienes el testimonio de la exportavoz socialista.

venga sigue negando la realidad y MINTIENDO sin ver el video, en un ejercicio de proselitismo y sectarismo nivel dios. La autocrítica ya pa otro día, eh?

Seguis al igual que Vox el manual de propaganda nazie de Goebbles, no? decir una mentira mil veces a ver si se hace realidad
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#5 Leon_Bocanegra
#4 los chanchullos del PSOE son problema de sus votantes. No mios.
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Harkon #6 Harkon
#5 No son tuyos pero vienes aquí a mentir para defender al PSOE, ya xD xD xD
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Harkon #1 Harkon *
Luego hablan de las primarias de otros partidos, más de uno por aquí y otros lares tendrían que lavarse la boca con jabón :popcorn: :popcorn: :popcorn:
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Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
-Nos vamos a forrar.
-Y a follar sin parar.  media
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menéame