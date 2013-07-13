‘Sona’, el último tigre de circo de Portugal, inicia una nueva vida en un santuario de Alicante

Tras 16 años en cautividad, en los que solo se movía de un remolque a la pista de espectáculo, este enorme felino blanco volverá ahora a pisar la tierra. A Sona le faltan las garras en sus patas delanteras debido a la amputación de la primera falange de sus dedos.
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Vamos a bailar, ay ay aaah
PD. Ah, que esa es de Paola y Chiara, creía que era de Sona y Selena. Pues nada, a la mierda el chiste.
La manía de humanizar a los animales.
www.meneame.net/story/arbolon-oso-hiberno-dentro-roble-centenario-vill
www.meneame.net/story/sakura-nutria-ama-amigo-gato-mochi
www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130723_ciencia_delfines_comunicacio
www.nationalgeographic.com.es/mundo-animal/elefantes-se-llaman-entre-s
Más que humanizar parece que se está especificando la noticia sobre un tigre particular, no es que le hayan puesto de nombre bigotitos...pero aún así, cuando en su momento comenzaban los estudios de campo con animales salvajes siempre se tenía que referenciar a los individuos, y puedes ponerles un código numérico pero al fin y al cabo es equivalente a un nombre (cumple la misma función)
¡Anda, que cuando se entere mi gato...!
Es un clicbait para que parezca algo más cercano, joer, si ponen hasta su nombre, es como si tuvieras que conocerlo.