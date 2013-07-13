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‘Sona’, el último tigre de circo de Portugal, inicia una nueva vida en un santuario de Alicante

‘Sona’, el último tigre de circo de Portugal, inicia una nueva vida en un santuario de Alicante

Tras 16 años en cautividad, en los que solo se movía de un remolque a la pista de espectáculo, este enorme felino blanco volverá ahora a pisar la tierra. A Sona le faltan las garras en sus patas delanteras debido a la amputación de la primera falange de sus dedos.

| etiquetas: tigres , maltrato animal , circo
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7 comentarios
3 1 0 K 35 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Vamos a bailar, esta vida nueva {0x1f3b5}
Vamos a bailar, ay ay aaah {0x1f3b5}

PD. Ah, que esa es de Paola y Chiara, creía que era de Sona y Selena. Pues nada, a la mierda el chiste.
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salteado3 #2 salteado3 *
Otro titular "nombre de pila del animal" + cosas que pasan.

La manía de humanizar a los animales.

www.meneame.net/story/arbolon-oso-hiberno-dentro-roble-centenario-vill

www.meneame.net/story/sakura-nutria-ama-amigo-gato-mochi
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#5 indi11 *
#2 bueno, habrá que decirles a los delfines, elefantes y demás animales que no se humanicen entre ellos.... :-D
www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130723_ciencia_delfines_comunicacio
www.nationalgeographic.com.es/mundo-animal/elefantes-se-llaman-entre-s
Más que humanizar parece que se está especificando la noticia sobre un tigre particular, no es que le hayan puesto de nombre bigotitos...pero aún así, cuando en su momento comenzaban los estudios de campo con animales salvajes siempre se tenía que referenciar a los individuos, y puedes ponerles un código numérico pero al fin y al cabo es equivalente a un nombre (cumple la misma función)
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Thornton #6 Thornton
#2 ¿Poner nombre a los animales es humanizarlos?

¡Anda, que cuando se entere mi gato...!
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salteado3 #7 salteado3
#6 Es la manera de componer el titular. No es un animal, es [nombre propio] el [tipo de animal] que [le pasa algo].

Es un clicbait para que parezca algo más cercano, joer, si ponen hasta su nombre, es como si tuvieras que conocerlo.
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#3 casicasi
Santuario (sanctuary) = refugio.
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#4 perica_we
Grandes Primadomus!
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menéame