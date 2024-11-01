Árbolon, el oso que hibernó dentro de un roble centenario en Villablino, abandona su refugio  

El encuentro fortuito entre Nacho Rodríguez y un oso no acabó en un curioso intercambio de miradas a poca distancia entre ambos, sino que el desenlace de esta singular aventura fue captado con su cámara de fototrampeo. El episodio ocurrió en la zona de la Braña de Buenverde, a unos cinco kilómetros de Villablino, donde el profesor del instituto Beatriz Osorio de Fabero y apasionado de la naturaleza, se encontró cara a cara con el plantígrado. Lejos de quedarse en una simple anécdota, el docente decidió ir un paso más allá y documentar el co...
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Dominguero muere, por ir a hacerle fotos con el móvil a un oso en su refugio. "Campaña para acabar con los osos, miren lo que le ha hecho a pobre dominguero porculero!!!"
PD: #0 Árbolon, suena a personaje de El señor de los anillos, además de joderme la rima.