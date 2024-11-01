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Sakura, la nutria que ama a su amigo gato, Mochi

Sakura, la nutria que ama a su amigo gato, Mochi  

Al principio los encuentros entre ambos estaban controlados porque se podían poner nerviosos pero pronto se habituaron a sus olores y comenzaron a jugar hasta que un día los encontraron a los dos durmiendo con Sakura abrazada a su amigo gato, Mochi. ❤️

| etiquetas: sakura , mochi , nutria , gato
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6 comentarios
13 3 1 K 157 OYOYOY
#1 Edwin.r
Una nutria no debería estar en una casa.
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#3 laruladelnorte
Las nutrias no son #Mascotas
Una nutria nunca será feliz en cautiverio.
Ellas nacen para ser nadadoras que atraviesan largas distancias en sus corrientes de agua naturales.
No hay manera de reproducir su hábitat natural en una casa de humanos.
La mayoría de las nutrias mascota son retenidas en espacios mucho más pequeños que comparados con su hábitat natural y no les dan la correcta alimentación, incluso si los dueños tienen la intención de hacerlo de una buena manera.
Las nutrias son altamente sociables y viven en grandes grupos de familias de hasta 20 miembros. Una vida en cautiverio jamás llenará sus necesidades de sociabilidad.

Hay paises donde es ilegal tenerlas como mascotas.
4 K 53
#4 Maikimaik
#3 ¿Se podría decir que si en casa hay una Nutria, también hay una cenutria?{foreveralone}

Me iba a dar algo si no lo digo.
2 K 32
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Nutrias y gatos, oyoyoy nivel dios. Ojo los que tengáis la glucosa en sangre alta.
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Moderdonia #5 Moderdonia
El único ser que conozco que empezó en la calle sin dinero y en poco tiempo terminó teniendo una casa, ingresos pasivos y empleados es mi gato.
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dark_soul #6 dark_soul
Yo apostaría que si los encierran en una habitación sin comida el gato caza y se come a la nutria
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menéame