"Son una vergüenza": la indignación de una mujer en el Congreso contra PP y Vox tras no apoyar la revalorización de las pensiones  

PP, Junts y Vox han tumbado este martes la aprobación del decreto ómnibus, que, entre otras cosas, agrupaba la revalorización de las pensiones. Ha sido justo después de la votación que ha tumbado este decreto ley cuando una señora del público se ha levantado de su asiento y ha gritado a la bancada del PP y los diputados de Vox asegurando que son "todos una vergüenza". Tras varios segundos esperando a que se calmara, finalmente la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, la ha expulsado del hemiciclo para poder seguir con la sesión.