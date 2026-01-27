"Son una vergüenza": la indignación de una mujer en el Congreso contra PP y Vox tras no apoyar la revalorización de las pensiones  

PP, Junts y Vox han tumbado este martes la aprobación del decreto ómnibus, que, entre otras cosas, agrupaba la revalorización de las pensiones. Ha sido justo después de la votación que ha tumbado este decreto ley cuando una señora del público se ha levantado de su asiento y ha gritado a la bancada del PP y los diputados de Vox asegurando que son "todos una vergüenza". Tras varios segundos esperando a que se calmara, finalmente la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, la ha expulsado del hemiciclo para poder seguir con la sesión.
una mujer para nada politizada, una simple transeunte que pasaba por allí, la habrá puesto el azar seguramente
Si quieren darle fuerte en el hocico con las pensiones al PPVOX, tienen que sacarlas por separado y que se retraten si tienen huevos.
Si no, les están dando una vía de escape con que "ejjjjjjjjjjjj k los okupas................".
Algo por otro lado normal, ya que el PSOE no deja de ser la otra cara de la misma moneda.
Si la prioridad hubiese sido la revalorizacion habrian llevado esto en una votación separada.
Lo que voten, me parece sinceramente lo que esperaba el gobierno, echarle la culpa al PP pq no votan lo que ellos quieren. El gobierno, q es quien se supone q gobierna, no puede sacar adelante nada, pero la culpa es de los demás. Y se ve que aquí lo importante es echarle la culpa al otro, no asumir responsabilidades
Anda que no habrán millones de indigandas y usáis una con la que os peuden atacar......