"Son una vergüenza": la indignación de una mujer en el Congreso contra PP y Vox tras no apoyar la revalorización de las pensiones  

PP, Junts y Vox han tumbado este martes la aprobación del decreto ómnibus, que, entre otras cosas, agrupaba la revalorización de las pensiones. Ha sido justo después de la votación que ha tumbado este decreto ley cuando una señora del público se ha levantado de su asiento y ha gritado a la bancada del PP y los diputados de Vox asegurando que son "todos una vergüenza". Tras varios segundos esperando a que se calmara, finalmente la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, la ha expulsado del hemiciclo para poder seguir con la sesión.

#5 vGeeSiz *
x.com/jdsanchezd/status/2016223947126194301?s=46&t=fIT6pC2-IbD-4n4

una mujer para nada politizada, una simple transeunte que pasaba por allí, la habrá puesto el azar seguramente
Andreham #14 Andreham *
#5 De meter a gente amiga a hacer declaraciones "de gente mundana" o montar barullo en manis para que salten los antidisturbios "que soy compañero coño" sabéis bastante, así que como figura de autoridad, me creo que sea alguien "politizado".
#18 vGeeSiz
#14 "sabéis" quienes? Los de la sexta Xplica que meten a sindicalistas disfrazadas de gente común? o como?
Gadfly #19 Gadfly
#14 y tú más?
josde #23 josde
#14 El PP es un experto en eso, se le da tan bien como robar y mentir.
Ominous #25 Ominous
#5 Al PSOE se le está quedando cara de Goebbels con tanta jugadita sucia.
DORO.C #9 DORO.C
Nos queréis colar una activista política de la PAH de Madrid y ex-Secretaria de Movimientos Sociales del Partido Comunista de España.
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Una gran mayoría no se enterará porque los medios al servicio de la derecha, la mayoría, intentará camuflar esta noticia por todos los medios posibles.
Gadfly #6 Gadfly
#2 que noticia?
Sergio_ftv #10 Sergio_ftv
#6 "PP, Junts y Vox han tumbado este martes la aprobación del decreto ómnibus, que, entre otras cosas, agrupaba la revalorización de las pensiones....".
DORO.C #15 DORO.C
#10 Parece que esta vez el teatrillo cutre no ha colado xD
Sergio_ftv #21 Sergio_ftv
#15 Vaya, parece ser que te crees que eres el que reparte carnets para poder protestar cuando la realidad es que llevas el autoritarismo por bandera, estimada cuenta clon.
Andreham #13 Andreham
#2 Y otros tantos no van a informar de que el problema no es las pensiones (al fin de cuentas a PPVOX les votan pensionistas también), sino el resto de cosas que se han metido en un mega-decreto.

Si quieren darle fuerte en el hocico con las pensiones al PPVOX, tienen que sacarlas por separado y que se retraten si tienen huevos.

Si no, les están dando una vía de escape con que "ejjjjjjjjjjjj k los okupas................".

Algo por otro lado normal, ya que el PSOE no deja de ser la otra cara de la misma moneda.
#17 srskiner
#2 te refieres a la noticia fabricada previamente por el gobierno al llevar la revalorizacion mezclada con docenas de cosas?
Si la prioridad hubiese sido la revalorizacion habrian llevado esto en una votación separada.
DORO.C #1 DORO.C
Alpiste para imbéciles.
pitercio #8 pitercio
Era burdo, pero fueron con ello.
Febrero2034 #12 Febrero2034
Usar a miembros de partido para hacer paripé y después presentarlo como alguien espontaneo, la magia del markting de politica.
falcoblau. #20 falcoblau.
#12 Esa información la has sacado de fuentes fiables, no? Lo de menos es lo que voten, lo importante es si hay populismo o no.... :clap:
Febrero2034 #22 Febrero2034
#20 Lo que voten, ya me he quejado en otro sitio, el post va de la señora, no de lo que voten.

Lo que voten, me parece sinceramente lo que esperaba el gobierno, echarle la culpa al PP pq no votan lo que ellos quieren. El gobierno, q es quien se supone q gobierna, no puede sacar adelante nada, pero la culpa es de los demás. Y se ve que aquí lo importante es echarle la culpa al otro, no asumir responsabilidades  media
platypu #24 platypu
#20 Menuda retratada que te han metido
#7 pirat
Entendería lo del rechazo al omnibus si ellos no abusaran también de esa figura...
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
La señora esa que ya ha sido "identificada"? :troll: se ha mandado tarde para qu cuele
Albaricoquero #16 Albaricoquero
La mujer anónima indignada en cuestión.
Anda que no habrán millones de indigandas y usáis una con la que os peuden atacar......  media
kumo #11 kumo *
Una que ha ido a liarla, seguramente por encargo de los mismos que sabían que no iban a sacar nada adelante con esas formas. Y así sacar titulares favorables.
#3 Kuruñes3.0
Mucha gente estará a favor de esa acción, no nos engañemos.
