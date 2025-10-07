edición general
Por qué son tan importantes los despliegues de tropas de Trump en ciudades estadounidenses

Por qué son tan importantes los despliegues de tropas de Trump en ciudades estadounidenses

En una nación fundada sobre una revuelta contra la tiranía, la idea de enviar tropas estadounidenses a las calles del país siempre ha evocado el espectro de una libertad en peligro. Esta es la razón por la que la mayoría de los presidentes se resistieron a tomar esa medida y por la que el celo insaciable del presidente Donald Trump por hacerlo puede tener tantas consecuencias.

#2 ombresaco
No sé dónde ley que entró con la promesa de anexionarse Canadá, Groenlandia... y están viendo si conquistan Portland, Chicago...
#4 Tecar *
"una nación fundada sobre una revuelta contra la tiranía"
o_o

Yo creía que era una nación fundada bajo el discurso de la tierra prometida y el genocidio.
Yorga77 #1 Yorga77
Me dijo un conocido mucho más listo que yo que el ego naranja se a dado cuenta que va a perder las elecciones de medio termino y posiblemente cualquiera a las que se presenten los republicanos y ahora esta en plan tierra quemada que no sabe como acabara. Estamos en manos de locos sin inteligencia real.
#3 PerritaPiloto
* Porque las está desplegando en ciudades de mayoría política contraria, al margen de la realidad. (p.ej: en ciudades con más violencia no las despliega)
* Porque las está desplegando son tener autoridad para hacerlo.
* Porque las está desplegando para reprimir manifestantes.
* Porque está ignorando los mandatos judiciales.
