Por qué son tan importantes los despliegues de tropas de Trump en ciudades estadounidenses

En una nación fundada sobre una revuelta contra la tiranía, la idea de enviar tropas estadounidenses a las calles del país siempre ha evocado el espectro de una libertad en peligro. Esta es la razón por la que la mayoría de los presidentes se resistieron a tomar esa medida y por la que el celo insaciable del presidente Donald Trump por hacerlo puede tener tantas consecuencias.