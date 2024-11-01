¡Guardias, guardias! (Roger Senserrich)

La Casa Blanca empieza a ver insurrecciones por todas partes. Hace unos días en Portland, Oregón, se vivieron escenas dantescas. La policía migratoria (ICE, por Inmigration and Customs Enforcement, control de inmigración y aduanas) tiene un pequeño cuartel en la ciudad en un barrio apartado del centro, encajonado entre una autopista y el rio Willamette. En ese lugar claustrofóbico y sin escapatoria, un grupo de manifestantes se dedicó a acosar a las heroicas fuerzas del orden
| etiquetas: trump , insurrección , guardia nacional , ee.uu
Entre las muchísimas cosas que llaman la atención en todo este circo que es Trumpolandia, una de ellas es la absoluta, palmaria y vergonzante falta de profesionalidad y entrenamiento de
las camisas pardasel ICE.
Tampoco es de extrañar si lo único que piden es ser ciudadano y tener la capacidad de no cagarte encima, como ya nos advirtió @skaworld al enseñarnos su página de reclutamiento.… » ver todo el comentario
Portland es la ciudad hipster por antonomasia de los USA, pero tan por antonomasia... que tiene su propia serie de humor sobre lo hispter/vegano/muffins organicos/woke/ciclistas que son (y... como serie de sketeches depende del sketch pero es buena) : Portlandia
www.filmaffinity.com/es/film434152.html
youtu.be/5ZSI9QRPHl0?si=klq2zJhmTR5_sp_y
Y ya lo del hombre rana... no dejo de pensar que... retroceden confusos al ver a su idolo pepe the frog confrontandolos
www.meneame.net/story/trump-dice-podria-usar-ley-insurreccion-fallos-j
en.wikipedia.org/wiki/List_of_invocations_of_the_Insurrection_Act
Me llama la atención que las invocan los presidentes ... menos una vez que lo hace MacArthur.