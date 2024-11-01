edición general
¡Guardias, guardias! (Roger Senserrich)

¡Guardias, guardias! (Roger Senserrich)

La Casa Blanca empieza a ver insurrecciones por todas partes. Hace unos días en Portland, Oregón, se vivieron escenas dantescas. La policía migratoria (ICE, por Inmigration and Customs Enforcement, control de inmigración y aduanas) tiene un pequeño cuartel en la ciudad en un barrio apartado del centro, encajonado entre una autopista y el rio Willamette. En ese lugar claustrofóbico y sin escapatoria, un grupo de manifestantes se dedicó a acosar a las heroicas fuerzas del orden

HeilHynkel #2 HeilHynkel
No reimos de los MAGA y EEUU, pero aquí POX tiene le mismo discurso apocaliptico y millones de personas lo compran sin. dudarlo.
#6 coldchiliandhotchilly
#2 sus votontos no se han dado cuenta porque los tienen entretenido con inmigrantes, Bego los, eta…
karakol #4 karakol
El video de la rana es buenísimo. xD

Entre las muchísimas cosas que llaman la atención en todo este circo que es Trumpolandia, una de ellas es la absoluta, palmaria y vergonzante falta de profesionalidad y entrenamiento de las camisas pardas el ICE.

Tampoco es de extrañar si lo único que piden es ser ciudadano y tener la capacidad de no cagarte encima, como ya nos advirtió @skaworld al enseñarnos su página de reclutamiento.…   » ver todo el comentario
skaworld #5 skaworld
#4 Por meter un poco de contexto

Portland es la ciudad hipster por antonomasia de los USA, pero tan por antonomasia... que tiene su propia serie de humor sobre lo hispter/vegano/muffins organicos/woke/ciclistas que son (y... como serie de sketeches depende del sketch pero es buena) : Portlandia

www.filmaffinity.com/es/film434152.html

youtu.be/5ZSI9QRPHl0?si=klq2zJhmTR5_sp_y

Y ya lo del hombre rana... no dejo de pensar que... retroceden confusos al ver a su idolo pepe the frog confrontandolos  media
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Pues hay que reconocer que la ley en cuestión se ha aplicado unas cuantas veces.

en.wikipedia.org/wiki/List_of_invocations_of_the_Insurrection_Act

Me llama la atención que las invocan los presidentes ... menos una vez que lo hace MacArthur.
#7 yarkyark
Yo empiezo a pensar que este tipo esta intentando provocar algún tipo de insurrección armada para poder justificar la toma del poder.
