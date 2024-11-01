¿Son personas los animales?

«Persona» es el término usado para referirnos al valor moral de aquel a quien se lo atribuimos. Cuando decimos que alguien es una persona, queremos decir que merece respeto, que hay formas correctas e incorrectas de tratarlo, que tenemos deberes hacia ella, y que no se le debe tratar como una mera cosa o un recurso más a nuestra disposición. Los criterios usados para justificar que el estatus de persona se restrinja a la especie humana o no pueden abarcar a todos los humanos o tienen que incluir al menos a algunas otras especies animales.