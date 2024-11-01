edición general
¿Son personas los animales?

«Persona» es el término usado para referirnos al valor moral de aquel a quien se lo atribuimos. Cuando decimos que alguien es una persona, queremos decir que merece respeto, que hay formas correctas e incorrectas de tratarlo, que tenemos deberes hacia ella, y que no se le debe tratar como una mera cosa o un recurso más a nuestra disposición. Los criterios usados para justificar que el estatus de persona se restrinja a la especie humana o no pueden abarcar a todos los humanos o tienen que incluir al menos a algunas otras especies animales.

comentarios
cabobronson #1 cabobronson
Todas las personas son animales pero no todos los animales son personas
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#1 Qué va, hay personas que no llegan ni a animales. Las últimas noticias de sucesos que he leído esta semana me hacen ver que hay humanos que compiten en bajeza, amoralidad y falta de empatía con una bolsa de basura llena en una tarde de verano.
Robus #11 Robus
#1 luego están los animales que se disfrazan con corbata.
verocla #17 verocla
#1 Y hay personas que son unos animales
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Esa definición filosófica de persona es distinta a la definición jurídica y no puede extrapolarse directamente la conclusión.
Torrezzno #7 Torrezzno
Claro, tanto como mi microondas o el árbol de navidad. Lo bueno de la posmodernidad es que solo tienes que sentirte de una forma para que sea real
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
No....

Evidentemente.
devilinside #9 devilinside
#5 Coincido. Cuando hice el Erasmus en Amsterdam asistí a una serie de conferencias de Frans de Waal (quizás lo mejor de mi experiencia allí), uno de los mejores primatólogos del mundo, siendo su especialidad la investigación psicológica de los primates. El tipo dijo una cosa que me pareció muy interesante, que personificar a los animales era una falta de respeto a los animales
mandelbr0t #15 mandelbr0t *
#9 Nos creemos superiores, pero básicamente somos lo mismo. Compartimos biológica: cerebros con estructuras homólogs, genes muy similares y fisiología funcionando con la misma química. Los animales tiene plasticidad cerebral y emociones que funcionan con la misma lógica que en nosotros. Y sus sistemas nerviosos y hormonales tienen el mismo patrón evolutivo.

Lo único que nos diferencia es nuestro cortex prefrontal que nos permite tener capacidad analítica y simbólica, y por encima de todo, lo…   » ver todo el comentario
SVSRTZ #3 SVSRTZ
Personas no humanas.
insulabarataria #12 insulabarataria
#3 ¿Hay humanos no personas?
ur_quan_master #13 ur_quan_master
¿ Y si las plantas fuesen personas? No es descabellado pensar que puedan serlo pero al ser tan distintas a nosotros no empatizamos o no las recibimos como tal.
Y sin embargo los tratamos como un recurso más.
MoñecoTeDrapo #16 MoñecoTeDrapo
"Persona" etimológicamente viene de la denominación de la mascara de un actor teatral para representar su personaje. Desde esa evolución sería el "papel" de un individuo en la sociedad.
Esfingo #6 Esfingo *
No por mucho que algunos los humanicen.
pip #14 pip
¿entonces, un mejillón o una lombriz de culo son personas? Interesante.
jo3l #4 jo3l
No, son mejores que las personas, y las personas, como personas los rebajamos a personas, y personalmente asi lo pienso y me persono ante la persona que tenga otra personalidad diferente de mi persona.
melchorct #10 melchorct
Los animales son mas personas que los humanos, cuando por fin nos auto-exterminemos de este planeta solo quedaran ellos y al fin los dejaremos en paz.
