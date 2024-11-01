edición general
7 meneos
14 clics
¿Somos violentos por naturaleza? - Carne Cruda Radio

¿Somos violentos por naturaleza? - Carne Cruda Radio  

España es hoy uno de los países con menor tasa de homicidios del mundo: alrededor de 0,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, frente a los 5 de cada 100.000 de la media global. Pero más de 6 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. En términos de violencia letal, vivimos en una de las etapas históricas más bajas, y aun así la vemos a diario: en las noticias, en la calle, en nuestros trabajos y en nuestros hogares… Por eso nos preguntamos: ¿Qué es la violencia? ¿Dónde se fabrica? ¿Es inevitable?

| etiquetas: somos , violentos , naturaleza , carne , cruda , radio
5 2 0 K 72 politica
6 comentarios
5 2 0 K 72 politica
capitan__nemo #6 capitan__nemo
No, pero como me lleves la contraria te pego una hostia.
0 K 20
Catapulta #4 Catapulta
Antropológicamente hay pueblos sin violencia alguna, ergo no, no es el humano violento por naturaleza. Es una deriva social evitable hoy día con el uso de la razón. Tampoco dejar sin casa a gente es razonable ni abandonar en la miseria a gente de otros estados es razonable. Pero la sociedad nos educa desde que nacemos y la biología humana nos hace normalizar el entorno en el que crecemos.
0 K 12
uyquefrio #5 uyquefrio
¿Nadie lee a Rousseau? :wall:
0 K 10
neuron #2 neuron
Reformulo la pregunta. Hace la naturaleza, el contexto que nos rodea que seamos violentos?
0 K 9
jdmf #3 jdmf
#2 Pues en el programa comentan eso mismo... y los estudios comentan que aquellas personas y sociedades que han crecido en un entorno de cuidados y cariños resuelven mayoritariamente los conflictos evitando la violencia, en aquellas sociedades sin cuidados, sin servicios sanitarios o institucionales y personas que han crecido sin cariño, generalmente la primera opción es resolver conflictos con violencia como primera opción.
1 K 28
Lamantua #1 Lamantua
Ahora es cuando la Voxemia Voxmita…{troll}
0 K 7

menéame