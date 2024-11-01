¿Somos violentos por naturaleza? - Carne Cruda Radio  

España es hoy uno de los países con menor tasa de homicidios del mundo: alrededor de 0,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, frente a los 5 de cada 100.000 de la media global. Pero más de 6 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. En términos de violencia letal, vivimos en una de las etapas históricas más bajas, y aun así la vemos a diario: en las noticias, en la calle, en nuestros trabajos y en nuestros hogares… Por eso nos preguntamos: ¿Qué es la violencia? ¿Dónde se fabrica? ¿Es inevitable?