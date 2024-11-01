Las sombras del éxito económico de España: por qué no revierte el crecimiento en la clase trabajadora

Hace tiempo que la economía española pisó el acelerador. Con una tasa de crecimiento rondando el 3% en este año 2025, el PIB español crece tres veces más rápido que la media de la Eurozona. Las previsiones afirman que esta situación favorable se mantendrá como mínimo hasta 2027. El escenario no es nuevo: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre finales del año 2020 y finales del año 2024 el PIB acumula un crecimiento del 14,4%, y eso sin contar el año 2025. Todos los analistas y las instituciones a nivel global destacan el buen c
España tiene 2 millones de habitantes más que hace 5 años. Como toda la población de Castilla la Mancha. Este año se estima un subida en 600.000 habitantes
Crece el PIB pero luego tienes que dividirlo con la nueva gente que entra
Por eso la India lleva creciendo los últimos 30 a buen ritmo mientras Luxemburgo lo hace al 1%
30 años después Luxemburgo sigue siendo rico y la India no
El cohete de Sánchez es como… » ver todo el comentario
El PIB per cápita también está aumentando.
Lo que no ha cambiado es el reparto, cosas del Capitalismo
datosmacro.expansion.com/paises/comparar/alemania/espana?sc=XE15
Tachannn, líneas iguales
El 3% español equivale al putapenico 0% alemán
Es lo que tiene ser un país con economía de mierda
Eso son contar que España es más desigual y ese PIB per capita cada día se distribuye peor
Por eso los alemanes se compran BMW y los españoles un Dacia o un patinete
Por eso Manolo le sigue poniendo cervezas a Gunter en la costa ganando una miseria
Como en 1970
Además, este crecimiento viene dado por expansiones cuantitativas de la última década (BCE), que provocan subida de precios en vivienda (alquiler/compra), suministros, alimentos...
Como estos bienes no computan para el IPC, hace que tengamos una inflación del 3% ,cuando la real es 10%15%.
Allí los treintañeros no tienen el problema de donde vivirán, allí la duda que tienen es en qué país del sur de Europa se compran una segunda residencia para ir a pasar los veranos
Sueldo medio en la pobre y decrépita Alemania en comparación con la España que impresiona al mundo
datosmacro.expansion.com/mercado-laboral/salario-medio
63.000€ contra 31.0000€
El PUTO doble
Pero nos envidian… » ver todo el comentario