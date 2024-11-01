Las sombras del éxito económico de España: por qué no revierte el crecimiento en la clase trabajadora

Hace tiempo que la economía española pisó el acelerador. Con una tasa de crecimiento rondando el 3% en este año 2025, el PIB español crece tres veces más rápido que la media de la Eurozona. Las previsiones afirman que esta situación favorable se mantendrá como mínimo hasta 2027. El escenario no es nuevo: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre finales del año 2020 y finales del año 2024 el PIB acumula un crecimiento del 14,4%, y eso sin contar el año 2025. Todos los analistas y las instituciones a nivel global destacan el buen c