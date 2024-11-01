edición general
Las sombras del éxito económico de España: por qué no revierte el crecimiento en la clase trabajadora

Hace tiempo que la economía española pisó el acelerador. Con una tasa de crecimiento rondando el 3% en este año 2025, el PIB español crece tres veces más rápido que la media de la Eurozona. Las previsiones afirman que esta situación favorable se mantendrá como mínimo hasta 2027. El escenario no es nuevo: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre finales del año 2020 y finales del año 2024 el PIB acumula un crecimiento del 14,4%, y eso sin contar el año 2025. Todos los analistas y las instituciones a nivel global destacan el buen c

| etiquetas: economía , españa
11 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
" No son pocos los economistas que aseguran que el crecimiento español, aunque sólido y robusto, no es del todo equitativo y que el capital y las rentas empresariales se llevan más de lo que aportan. "
#10 Acabose
#1 " no es del todo equitativo", más bien ni un poco equitativo.
#2 Somozano
Es lo que tiene crecer modo Bangladesh o Nigeria. Por simple acumulación de gente
España tiene 2 millones de habitantes más que hace 5 años. Como toda la población de Castilla la Mancha. Este año se estima un subida en 600.000 habitantes
Crece el PIB pero luego tienes que dividirlo con la nueva gente que entra
Por eso la India lleva creciendo los últimos 30 a buen ritmo mientras Luxemburgo lo hace al 1%
30 años después Luxemburgo sigue siendo rico y la India no
El cohete de Sánchez es como…   » ver todo el comentario
jonolulu #5 jonolulu
#2 ¿Todavía seguís con el bulo?

El PIB per cápita también está aumentando.

Lo que no ha cambiado es el reparto, cosas del Capitalismo
#7 Somozano *
#5 PIb per capita de la España que crece al 3% y la Alemania que se queda en el 0% y está en crisis

datosmacro.expansion.com/paises/comparar/alemania/espana?sc=XE15

Tachannn, líneas iguales

El 3% español equivale al putapenico 0% alemán
Es lo que tiene ser un país con economía de mierda
Eso son contar que España es más desigual y ese PIB per capita cada día se distribuye peor
Por eso los alemanes se compran BMW y los españoles un Dacia o un patinete

Por eso Manolo le sigue poniendo cervezas a Gunter en la costa ganando una miseria
Como en 1970
#9 _2761
#7 madre de dios. El nivel ya es bajo pero esta es la mayor estupidez del día con diferencia
#11 Somozano
#9 Por supuesto. España va como un cohete, a la gente le sale el dinero por las orejas y Sánchez es pisar la calle y recibir aplausos de gente que le tiran billetes de 5 euros como confeti
pablisako #6 pablisako
#2 Como dices, el PIB sube mucho pero el PIB per cápita sube poco.
Además, este crecimiento viene dado por expansiones cuantitativas de la última década (BCE), que provocan subida de precios en vivienda (alquiler/compra), suministros, alimentos...
Como estos bienes no computan para el IPC, hace que tengamos una inflación del 3% ,cuando la real es 10%15%.
#3 Cincocuatrotres
Será un éxito económico para las multinacionales que nos gobiernan, no se como se puede medir el éxito de un país, en la naturaleza es si crece el numero de una especie, si tenemos que medir por el número de hijos es un absoluto fracaso, una miseria, nuestros hijos no pueden anidar fuera de casa, no tienen proyectos, se van de casa en edad de ser abuelos, un desastre, éxito económico? anda ya!
#4 Somozano *
Como decía hace unos meses Estefanía Molina en la SER, ella tiene amigos que viven en Dinamarca
Allí los treintañeros no tienen el problema de donde vivirán, allí la duda que tienen es en qué país del sur de Europa se compran una segunda residencia para ir a pasar los veranos
Sueldo medio en la pobre y decrépita Alemania en comparación con la España que impresiona al mundo
datosmacro.expansion.com/mercado-laboral/salario-medio

63.000€ contra 31.0000€

El PUTO doble

Pero nos envidian…   » ver todo el comentario
uyquefrio #8 uyquefrio
Es el mercado, amigo :troll:
