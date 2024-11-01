En un solo día, Escocia generó suficiente energía eólica para abastecer de electricidad a todos los hogares del país tres veces

Escocia genera hasta el 113% de su electricidad a partir de energías renovables, exporta energía eólica a gran escala, pero se enfrenta a un cuello de botella en la transmisión y a miles de millones de euros en pérdidas.
| etiquetas: electricidad , escocia , energia renovable
Eso no le cuesta ni una libra, simplemente deja de ingresar un dinero que, por lo que explica el propio artículo, para poder ingresarlo requiere de una inversión multimillonaria.
Posiblemente hayan hecho los cálculos y el retorno de esa inversión no justifique hacerla.