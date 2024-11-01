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En un solo día, Escocia generó suficiente energía eólica para abastecer de electricidad a todos los hogares del país tres veces

En un solo día, Escocia generó suficiente energía eólica para abastecer de electricidad a todos los hogares del país tres veces

Escocia genera hasta el 113% de su electricidad a partir de energías renovables, exporta energía eólica a gran escala, pero se enfrenta a un cuello de botella en la transmisión y a miles de millones de euros en pérdidas.

| etiquetas: electricidad , escocia , energia renovable
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7 comentarios
17 4 1 K 162 actualidad
#5 Pitchford
No es rentable instalar almacenamientos o líneas de transmisión a otros paises para cubrir picos de potencia superiores a la demanda que solo se producen unos pocos días al año, por lo que actualmente no queda más remedio que desperdiciar esa generación. Quizá en el futuro se descubra una tecnología de almacenamiento ultrabarata para poder aprovechar estos picos, pero es dudoso.
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orangutan #3 orangutan
Solucionar el problema del cuello de botella requiere una gran inversión.
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#6 Sigo_intentandolo
#3 que si lo miras a largo plazo sale barata... pero hay demasiados intereses en contra, hay que mantener los beneficios...
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Por eso son tan importantes las baterías. Y por eso tenemos que hacernos colegas de los chinos y mirar por nuestros intereses.
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orangutan #4 orangutan
#2 La ventaja de las eólicas con respecto a la solar es que produce igualmente de noche y de día, por lo que no es tan importante el tema de las baterías. Por lo que comentan en la noticia en este caso el problema se da más bien con la red de trasmisión.
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Pepepaco #7 Pepepaco
A ver, las "pérdidas" que dice el artículo no són tales. Simplemente algunos días al año Escocia produce más energía de la que consume y puede exportar.
Eso no le cuesta ni una libra, simplemente deja de ingresar un dinero que, por lo que explica el propio artículo, para poder ingresarlo requiere de una inversión multimillonaria.
Posiblemente hayan hecho los cálculos y el retorno de esa inversión no justifique hacerla.
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#1 exeware
no puede ser.. si dice trump que es imposible...
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menéame