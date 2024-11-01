Soldados rusos cuentan a la BBC cómo sus comandantes torturaban y ejecutaban a compañeros en el frente

Los testimonios de cuatro soldados rusos ponen de manifiesto el horror y la brutalidad que marcan el día a día de su lado del frente en la guerra en Ucrania. Dos de ellos declararon a la BBC que vieron ejecuciones en el acto a soldados por desobedecer órdenes. Otro contó a un equipo de documentalistas que vio a un recluta ejecutado por orden de su comandante, nombrado "Héroe de Rusia" en 2024. Uno de ellos también afirmó haber visto 20 cadáveres de soldados tirados en una fosa después de que sus propios compañeros los "redujeran a cero".
| etiquetas: ejército ruso , asesinatos , torturas , invasión de ucrania
P d: si lo dice la BBC, habrá que creerlo
Por algo se cabreó el nazi de Wagner amiguito de Putin al ver caer a su gente
al final tienen que compartir con javi poves algun cromosoma
www.meneame.net/story/profesor-glenn-diesen-ante-consejo-seguridad-onu
Me puedes aclarar si tu te referías a ¿ los de tu envío en #0 o los de mi comentario #15 ?
Sin fusiles.
Pasó, pasa y pasará en todas las guerras, independientemente de fronteras inventadas, en esos momentos impera el animal que llevamos dentro