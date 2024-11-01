edición general
26 meneos
40 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Soldados rusos cuentan a la BBC cómo sus comandantes torturaban y ejecutaban a compañeros en el frente

Soldados rusos cuentan a la BBC cómo sus comandantes torturaban y ejecutaban a compañeros en el frente

Los testimonios de cuatro soldados rusos ponen de manifiesto el horror y la brutalidad que marcan el día a día de su lado del frente en la guerra en Ucrania. Dos de ellos declararon a la BBC que vieron ejecuciones en el acto a soldados por desobedecer órdenes. Otro contó a un equipo de documentalistas que vio a un recluta ejecutado por orden de su comandante, nombrado "Héroe de Rusia" en 2024. Uno de ellos también afirmó haber visto 20 cadáveres de soldados tirados en una fosa después de que sus propios compañeros los "redujeran a cero".

| etiquetas: ejército ruso , asesinatos , torturas , invasión de ucrania
22 4 7 K 114 actualidad
19 comentarios
22 4 7 K 114 actualidad
Comentarios destacados:      
Tkachenko #2 Tkachenko *
Que rápido suben los meneos en este envío!!! Y la seño comentando!! xD xD

P d: si lo dice la BBC, habrá que creerlo :troll:
7 K 96
#5 solojavi
#2 Yo no creo porque sea de la BBC, lo creo porque durante las guerras siempre ha habido barbaridades. Al ser de la BBC lo publican exclusivamente de los "enemigos" pero ocurre en todos los ejércitos del mundo.
4 K 75
Kantinero #9 Kantinero
Las guerras afloran lo peor de la especie humana, los mismos que hablan de gloria y patriotismo en una guerra te liquidan por un chusco de pan
3 K 61
Asimismov #3 Asimismov
¿Alguien sabe por qué los oficiales de todos los ejércitos portan armas cortas como pistolas o revólveres?
2 K 49
tul #11 tul
#3 para no tener que rendirse nunca? xD
1 K 25
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Cuando la guerra va mal y los soldados ven que el enemigo no es tan blandito como lo pintan, toca diezmar
Por algo se cabreó el nazi de Wagner amiguito de Putin al ver caer a su gente
3 K 43
ur_quan_master #17 ur_quan_master
Es una pena que no dejen votar spam a estos envíos de propaganda .
2 K 34
manbobi #18 manbobi
#17 Si es del lado bueno, como este envío :-) es información veraz. Si es del lado malo >:-( es propaganda :ffu:
0 K 12
#10 arreglenenlacemagico
una persona que se dedica a mandar paginas de hezbollah como referencia informativa se queja de la BBC.
al final tienen que compartir con javi poves algun cromosoma
1 K 27
Tkachenko #12 Tkachenko *
#10 Tu las mayúsculas, como que no?
0 K 20
alehopio #15 alehopio
Los expertos en temas militares dicen que es una de las razones por la que hay menos desertores en el bando ruso que en el bando ucraniano. La razón principal de por qué hay más desertores ucranianos debe ser otra.

www.meneame.net/story/profesor-glenn-diesen-ante-consejo-seguridad-onu
0 K 17
suppiluliuma #16 suppiluliuma *
#15 Es muy fácil de entender: no hay que confundir "experto en temas militares" con "mentiroso patológico".
0 K 8
alehopio #19 alehopio
#16 ¿Y cuales son los datos puestos que son mentira? Yo creo que ninguno de los dos.

Me puedes aclarar si tu te referías a ¿ los de tu envío en #0 o los de mi comentario #15 ?
0 K 17
Asimismov #4 Asimismov
¿Alguien sabe por qué los oficiales de todos los ejércitos portan armas cortas como pistolas o revólveres?
Sin fusiles.
0 K 12
Fumanchu #6 Fumanchu
#4 Porque pesan menos y el jefe no carga.
0 K 7
Asimismov #8 Asimismov
#6 no precisamente.
0 K 12
Fumanchu #14 Fumanchu
#8 Inocencia impostada :-D
1 K 19
DDJ #7 DDJ *
En 4chan vi hace unos días un vídeo de cómo capaban vivo a un soldado. Era un video dividido, a la izquierda había mujeres bailando y un rótulo "Mujeres de Ucrania" y en la otra mitad ponía "Mientras tanto los hombres de Ucrania..."

Pasó, pasa y pasará en todas las guerras, independientemente de fronteras inventadas, en esos momentos impera el animal que llevamos dentro
0 K 10
suppiluliuma #13 suppiluliuma
#_2 ¡Juácker ha activado la Zaziseñal! Zazis assemble! ¿Cómo era aquello de "la tropa clon infestando envíos"? :troll:
0 K 8

menéame