edición general
2 meneos
1 clics
SNE pone en valor que la nuclear generó el 25,2% de energía limpia en España en 2025

SNE pone en valor que la nuclear generó el 25,2% de energía limpia en España en 2025

El presidente de la Sociedad Nuclear Española ha puesto en valor que las centrales nucleares en España han generado el 19,7% de la energía eléctrica y el 25,2% de la energía eléctrica libre de emisiones de gases de efecto invernadero. "No es un combustible que esté dependiendo de un mercado inmediato. Compramos el combustible a Enusa y se compra con mucha antelación, con lo cual tenemos siempre garantía de una estabilidad de precios de combustible. No estamos dependiendo que si los barcos pueden pasar con gas, carbón o petróleo"

| etiquetas: sne , nuclear , estabilidad , factor de carga
2 0 1 K 9 actualidad
9 comentarios
2 0 1 K 9 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
"De la energía limpia".

Hay que reír
4 K 71
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 y barata
0 K 20
#2 tierramar *
Reir por no llorar. Sólo produce residuos letales para los humanos que duran miles de años. Si alguien no ha visto el documental "La pesadilla de los residuos nucleares", háganlo: www.youtube.com/watch?v=TnM051VSgBU Este documental se debería dar en la educación básica, todo el mundo tenemos derecho a conocer los riesgos de las nucleares
0 K 12
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Si es nuclear no es limpia.

Errónea.
0 K 12
elTieso #6 elTieso
Limpia el entorno de vida durante miles de años.
0 K 12
JackNorte #4 JackNorte
Cuando cambias lo que es limpio en vez de decir en que es mas limpia , se prefiere mentir deformando el lenguaje a decir la verdad y asumir las consecuencias.

"El coste total previsto para la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales en España (6º Plan General de Residuos Radiactivos) se estima en unos 28.155 millones de euros hasta el año 2100"
0 K 12
#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
#4 Eso también lo indica la noticia:
"las propietarias de la central han dicho que la prórroga no tendrá absolutamente ningún coste para el ciudadano, porque todos los costes los paga la central y los costes de gestión de residuos o del combustible gastado, los costes de desmantelamiento, eso se pagan desde el primer día que se puso en marcha la central".

#5 El coste de la gestión de residuos finaliza una vez confinados estos en el AGP y clausurado este. No dura miles de años.
0 K 11
Bapho #9 Bapho
#7 lo dice, y es mentira. Los costes son mucho mas elevados de lo que pagan los operadoras desde el inicio, para empezar por tiempo y por incertidumbre de lo que puede pasar durante ese tiempo.
0 K 11
Bapho #5 Bapho *
Estos son vergüenzas que quieren ampliar la vida de las centrales a costa de que seamos todos los que nos comamos el coste de sus residuos durante miles de años.

Por no hablar que las aseguradoras y su relación con la nucleares.
Que por mas que no le guste al operador nuclear, es el consorcio el que tiene que garantizar a las nucleares ya que las compañías no podían/querían solas.
0 K 11

menéame