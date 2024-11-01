SNE pone en valor que la nuclear generó el 25,2% de energía limpia en España en 2025

El presidente de la Sociedad Nuclear Española ha puesto en valor que las centrales nucleares en España han generado el 19,7% de la energía eléctrica y el 25,2% de la energía eléctrica libre de emisiones de gases de efecto invernadero. "No es un combustible que esté dependiendo de un mercado inmediato. Compramos el combustible a Enusa y se compra con mucha antelación, con lo cual tenemos siempre garantía de una estabilidad de precios de combustible. No estamos dependiendo que si los barcos pueden pasar con gas, carbón o petróleo"
Hay que reír
Errónea.
"El coste total previsto para la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales en España (6º Plan General de Residuos Radiactivos) se estima en unos 28.155 millones de euros hasta el año 2100"
"las propietarias de la central han dicho que la prórroga no tendrá absolutamente ningún coste para el ciudadano, porque todos los costes los paga la central y los costes de gestión de residuos o del combustible gastado, los costes de desmantelamiento, eso se pagan desde el primer día que se puso en marcha la central".
#5 El coste de la gestión de residuos finaliza una vez confinados estos en el AGP y clausurado este. No dura miles de años.
Por no hablar que las aseguradoras y su relación con la nucleares.
Que por mas que no le guste al operador nuclear, es el consorcio el que tiene que garantizar a las nucleares ya que las compañías no podían/querían solas.