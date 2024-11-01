SNE pone en valor que la nuclear generó el 25,2% de energía limpia en España en 2025

El presidente de la Sociedad Nuclear Española ha puesto en valor que las centrales nucleares en España han generado el 19,7% de la energía eléctrica y el 25,2% de la energía eléctrica libre de emisiones de gases de efecto invernadero. "No es un combustible que esté dependiendo de un mercado inmediato. Compramos el combustible a Enusa y se compra con mucha antelación, con lo cual tenemos siempre garantía de una estabilidad de precios de combustible. No estamos dependiendo que si los barcos pueden pasar con gas, carbón o petróleo"