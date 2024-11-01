Smotrich justifica anexión de Cisjordania con el Holocausto

"Los días en que los alemanes dictaban a los judíos dónde podían o no vivir... no volverán", respondió el ministro y colono de ultraderecha israelí Bezalel Smotrich a la oposición de Merz a la anexión de Cisjordania.
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te suena el chiste ese de "van 4 negros y un medico y los matan" y la gente solo pregunta por el médico?
pues eso.
nos hemos acostumbrado a que se maten niños, hombres, jovenes, mujeres, viejos y si son palestinos o irakies o sirios no pasa nada, pero si es un colono israeli o un europeo, se abren portadas con el tema
¿Por qué no bombardean e invaden Baviera?? Sería más lógico en base a esa estupida excusa.
Tanto la Alemania nazi como el Israel de Netanyahu son racistas, supremacistas y expansionistas.
Ambos regímenes son igual de condenables.