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Smotrich justifica anexión de Cisjordania con el Holocausto

"Los días en que los alemanes dictaban a los judíos dónde podían o no vivir... no volverán", respondió el ministro y colono de ultraderecha israelí Bezalel Smotrich a la oposición de Merz a la anexión de Cisjordania.

| etiquetas: merz , bezalel smotrich , cisjordania , israel , extrema derecha , holocausto
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5 comentarios
12 3 0 K 141 actualidad
#1 woke *
Si matan a muchas personas, nos alarmamos; si matan a pocas, no tanto, y si matan a una, ni prestamos atención. La realidad es que es exactamente lo mismo matar a una que matar a un millón.
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Dene #4 Dene
#1 depende a quien maten ...
te suena el chiste ese de "van 4 negros y un medico y los matan" y la gente solo pregunta por el médico?
pues eso.
nos hemos acostumbrado a que se maten niños, hombres, jovenes, mujeres, viejos y si son palestinos o irakies o sirios no pasa nada, pero si es un colono israeli o un europeo, se abren portadas con el tema
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#2 marcotolo
a los genocidas ya se les acabo el chollo de la carta del holocausto hasta para los alemanes
1 K 24
#3 Kakaolat
Me preguntó que culpa tiene los palestinos del holocausto.
¿Por qué no bombardean e invaden Baviera?? Sería más lógico en base a esa estupida excusa.
1 K 20
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Tratar de justificar un holocausto con un genocidio no tiene sentido. Israel quiere construir el gran Israel como la Alemania nazi quería construir un nuevo orden europeo y mundial basado en una ideología supremacista, racial y expansionista.
Tanto la Alemania nazi como el Israel de Netanyahu son racistas, supremacistas y expansionistas.
Ambos regímenes son igual de condenables.
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menéame