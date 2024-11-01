edición general
"Situación insostenible" según los vecinos de Vallecas por la oleada de robos en coches

"Situación insostenible" según los vecinos de Vallecas por la oleada de robos en coches

Los vecinos de Puente de Vallecas dejan todas las noches cárteles en sus vehículos. Piden que no les roben porque dicen que no tienen nada de valor dentro.

Que vas a decir? Pétalo que hay joyas?
Pero es en Vallecas. Si fuera en zona noble ya lo habrían solucionado.
El que pueda hacer que haga, o no, en este caso.
