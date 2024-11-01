edición general
9 meneos
9 clics

Un sitio web MAGA aceptó dinero para desenmascarar a los críticos de Charlie Kirk y luego desapareció (ENG)

Un sitio web pro-MAGA que instaba a sus seguidores a financiar una base de datos para desenmascarar a los críticos de Charlie Kirk recaudó decenas de miles de dólares en criptomonedas y luego desapareció, lo que enfureció a los donantes. El sitio, Expose Charlie's Murderers, se lanzó horas después del asesinato del influyente derechista, de 31 años, en septiembre. Prometía un tesoro de nombres y lugares de trabajo para «la mayor operación de despido de la historia», según la reseña de Drop Site sobre el proyecto, ahora fuera de línea.

| etiquetas: página , maga , dinero , críticos , charlie , kirk , desaparición
8 1 1 K 115 actualidad
4 comentarios
8 1 1 K 115 actualidad
#1 Suleiman
Estaria bien que fuera alguien de izquierdas el que se hubiera quedado la pasta...
1 K 24
themarquesito #2 themarquesito
El mundillo MAGA está lleno de timadores, empezando por Steve Bannon
0 K 20
Mltfrtk #3 Mltfrtk
Es el mercado, amigo.
0 K 10
#4 Alcalino
Se debería haber llamado:

"Expose dumb people"
0 K 9

menéame