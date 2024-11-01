Un sitio web MAGA aceptó dinero para desenmascarar a los críticos de Charlie Kirk y luego desapareció (ENG)

Un sitio web pro-MAGA que instaba a sus seguidores a financiar una base de datos para desenmascarar a los críticos de Charlie Kirk recaudó decenas de miles de dólares en criptomonedas y luego desapareció, lo que enfureció a los donantes. El sitio, Expose Charlie's Murderers, se lanzó horas después del asesinato del influyente derechista, de 31 años, en septiembre. Prometía un tesoro de nombres y lugares de trabajo para «la mayor operación de despido de la historia», según la reseña de Drop Site sobre el proyecto, ahora fuera de línea.