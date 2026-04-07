El sistema fenicio de construcción naval

Los autores romanos, en especial Catón (s. II a. C.), atribuyen a los fenicios el sistema de «espiga y mortaja» (punicana coagmenta o coagmenta punicana, también conocido como «junta al estilo púnico»), aunque sabemos que tiene sus antecedentes en el antiguo Egipto. También nos ha llegado su uso en otras especialidades de carpintería distintas. Es decir, que se conocía, pero no se había llegado a utilizar en la construcción naval.
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No sé si la historia está demostrada. Si algún meneante nos puede iluminar...
Dicen las malas lenguas que Catón el viejo (no confundir con Catón el faltón o Catón el simplón, que eran otros), se la tenia jurada a Jordi por lo que fuera y que siempre terminaba sus frases con Delenda est Hurthado, que con el tiempo derivó en la famosa pero errónea Delenda es Carthago... Y es por eso, que la enemistad de dos grandes de la antigüedad, acabó con los fenicios del norte de áfrica.
Cuenta que para construir su primera gran flota de guerra, los romanos tomaron como modelo un barco cartaginés capturado (probablemente un quinquerreme). A partir de ese modelo, replicaron muchos barcos en poco tiempo.
La adaptación de los romanos es asombrosa. Como no eran tan buenos marineros, los cartagineses les ganaban en las maniobras de embestida y rotura de… » ver todo el comentario
Muchas gracias @Niessuh
Romano no tenia reparos en copiar cualquier cosa que les fuese útil.
Aunque el ejemplo que siempre se cita sea la espada.
Estos restos están ahora en el sótano de un tablao flamenco (El pájaro azul):
www.cuevadelpajaroazul.com/
www.meneame.net/user/Dohejo/shaken
Desde 10:42 UTC
Primer negativo: 10:42 UTC