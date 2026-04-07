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El sistema fenicio de construcción naval

El sistema fenicio de construcción naval

Los autores romanos, en especial Catón (s. II a. C.), atribuyen a los fenicios el sistema de «espiga y mortaja» (punicana coagmenta o coagmenta punicana, también conocido como «junta al estilo púnico»), aunque sabemos que tiene sus antecedentes en el antiguo Egipto. También nos ha llegado su uso en otras especialidades de carpintería distintas. Es decir, que se conocía, pero no se había llegado a utilizar en la construcción naval.

| etiquetas: fenicio , construcción naval , astilleros
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7 comentarios
9 5 1 K 120 BARCOS
emmett_brown #2 emmett_brown *
Este tema me resulta apasionante, desde que escuché la historia de que en la Primera Guerra Púnica los romanos recurrieron a copiar un barco hundido que se encontraron frente a sus costas, clavo a clavo, porque hasta entonces habían acumulado derrotas en el mar frente a los cartagineses.

No sé si la historia está demostrada. Si algún meneante nos puede iluminar...
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Sadalsuud #4 Sadalsuud
#2 A ver si hay suerte y se pasa por aquí Jordi Hurtado que me suena que por esa época veraneaba en la península itálica y Sicilia.
Dicen las malas lenguas que Catón el viejo (no confundir con Catón el faltón o Catón el simplón, que eran otros), se la tenia jurada a Jordi por lo que fuera y que siempre terminaba sus frases con Delenda est Hurthado, que con el tiempo derivó en la famosa pero errónea Delenda es Carthago... Y es por eso, que la enemistad de dos grandes de la antigüedad, acabó con los fenicios del norte de áfrica.
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Niessuh #5 Niessuh
#2 Esto viene de Polibio, cronista romano, aunque como todo lo que cuentan por aquel entonces se mezcla con mitos y habladurias.
Cuenta que para construir su primera gran flota de guerra, los romanos tomaron como modelo un barco cartaginés capturado (probablemente un quinquerreme). A partir de ese modelo, replicaron muchos barcos en poco tiempo.

La adaptación de los romanos es asombrosa. Como no eran tan buenos marineros, los cartagineses les ganaban en las maniobras de embestida y rotura de…   » ver todo el comentario
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emmett_brown #7 emmett_brown
#5 Menéame nunca defrauda.

Muchas gracias @Niessuh
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Ripio #6 Ripio
#2 Ingeniería inversa desde.....ni se sabe.
Romano no tenia reparos en copiar cualquier cosa que les fuese útil.
Aunque el ejemplo que siempre se cita sea la espada.
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Fascinante. Aunque no tenga relación con los barcos en sí, es una maravilla poder visitar en Cádiz los restos de un dique seco y ver los bloques de piedra de un antiguo muelle fenicio que estaba en el canal que separaba las dos islas del Gadir antiguo.
Estos restos están ahora en el sótano de un tablao flamenco (El pájaro azul):
www.cuevadelpajaroazul.com/
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Ripio #1 Ripio
@Eunomia @eirene @Dike @Horas


www.meneame.net/user/Dohejo/shaken

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