¿Para qué sirven las centrales nucleares?

La patronal Aelec, que representa a Iberdrola, Endesa y EDP, envió una carta al Ministerio de Transición Ecológica en la que reconocía que las centrales nucleares “no pueden ser habilitadas para consignas dinámicas de tensión por razones de diseño y seguridad". Las exigencias que ha propuesto REE para evitar otro apagón “podrían comprometer la seguridad de los equipos y la estabilidad del sistema”. Significa que las nucleares no están preparadas para estabilizar la tensión en el sistema eléctrico ante un nuevo apagón ni garantizar el suministro
| etiquetas: nuclear , apagón , iberdrola , endesa , edp , ree
¿Nos ha tomado el pelo el operador nuclear?
elperiodicodelaenergia.com/las-electricas-siguen-su-batalla-contra-red
Y la CNMC le dijo a REE que ese cambio en el 7.4 no se puede hacer elpais.com/economia/2025-10-20/la-cnmc-da-luz-verde-a-red-electrica-pa
Date una vuelva por Asturias y pregunta donde hay una escombrera.
Y si no fuera por lo amañado que han tenido durante 50 años el uranio en Níger...