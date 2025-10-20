¿Para qué sirven las centrales nucleares?

La patronal Aelec, que representa a Iberdrola, Endesa y EDP, envió una carta al Ministerio de Transición Ecológica en la que reconocía que las centrales nucleares “no pueden ser habilitadas para consignas dinámicas de tensión por razones de diseño y seguridad". Las exigencias que ha propuesto REE para evitar otro apagón “podrían comprometer la seguridad de los equipos y la estabilidad del sistema”. Significa que las nucleares no están preparadas para estabilizar la tensión en el sistema eléctrico ante un nuevo apagón ni garantizar el suministro