¿Para qué sirven las centrales nucleares?

La patronal Aelec, que representa a Iberdrola, Endesa y EDP, envió una carta al Ministerio de Transición Ecológica en la que reconocía que las centrales nucleares “no pueden ser habilitadas para consignas dinámicas de tensión por razones de diseño y seguridad". Las exigencias que ha propuesto REE para evitar otro apagón “podrían comprometer la seguridad de los equipos y la estabilidad del sistema”. Significa que las nucleares no están preparadas para estabilizar la tensión en el sistema eléctrico ante un nuevo apagón ni garantizar el suministro

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Significa que las nucleares no están preparadas para estabilizar la tensión en el sistema eléctrico ante un nuevo apagón ni garantizar el suministro.

¿Nos ha tomado el pelo el operador nuclear? :roll:
pepel #2 pepel
Para alimentar la IA.
Falso la carta decia que ni las nucleares ni los ciclos combinado podían pasar del 75% al 90% como pedia REE
elperiodicodelaenergia.com/las-electricas-siguen-su-batalla-contra-red
Y la CNMC le dijo a REE que ese cambio en el 7.4 no se puede hacer elpais.com/economia/2025-10-20/la-cnmc-da-luz-verde-a-red-electrica-pa
entre otras cosas para dejar residuos nucleares peligrosos para las siguientes 500 generaciones, cuyo manejo no está computado en el coste Nucelar
#3 Lo bueno de las centrales térmicas es que los residuos no suponen ninguna carga para generaciones venideras, los sueltas a la atmósfera y que se los coman las actuales. :troll:
#6

Date una vuelva por Asturias y pregunta donde hay una escombrera.
#7 Pero esos residuos no brillan por la noche ni van a crear un Godzilla así que no cuentan.
Preguntárselo a los franceses que van camino de 62
#5 Esos ya llevan lo suyo en el último año... entre las grietas que han aparecido en varias centrales (son clones) y los caudales de los ríos con los que se refrigeran inutilizables por la subida de las temperaturas de las aguas... lo están pasando regulinchi.
Y si no fuera por lo amañado que han tenido durante 50 años el uranio en Níger...
