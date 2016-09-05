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Para qué sirve el agujero en el medio de los banquitos de plástico
Es un detalle que puede parecer insignificante y suele pasar inadvertido.Pero su función va mucho más allá de lo estético. Es un agujero muy importante.
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:
agujero
,
banquito
,
plástico
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cultura
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#3
karlos_
Clickbait
Te ahorro un click:
Hace el material mas robusto ya que es parte de la estructura y ayuda a repartir las fuerzas y de paso ayuda a drenar agua
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#4
Doisneau
*
#3
Que curioso, de verdad que todo lo relacionado con teoria de estructuras me parece brujeria
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#6
Tx4
#4
"Teoría de estructuras"???
Yo lo llamo física aplicada
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#11
Doisneau
*
#6
Si nos ponemos asi, todas las ingenierias son fisica aplicada y a ver como diferenciamos una rama de otra
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#13
Tx4
#11
Me refiero a que no ha ninguna teoría. Solo leyes
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#7
g3_g3
#3
También permite drenar gases.
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#12
Joe_Dalton
#3
De estos bancos su punto débil no es la base del asiento, ¡son las patas! he visto múltiples veces como doblan y alguien sentado caía al suelo haciendo la croqueta.
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#15
MoñecoTeDrapo
*
#3
como en la cúpula del Panteón
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#5
Zamarro
Creia que era por si te meabas o tenias diarrea saliera todo por alli, y asi no te mancharas las corvas
Na es broma
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#1
DrTrololo
Sirve para la castración:
www.levante-emv.com/buzzeando/2016/09/05/atrapado-testiculo-silla-ikea
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K
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#14
Rixx
Sirve para levantarlo con un dedo, de toda la vida
1
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19
#8
Zarangollo
Es el hueco de los peos
0
K
11
#2
paumal
Para que se te cuelen los huevos.
0
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#9
vvega
Yo os puedo decir para qué
no
sirve.
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#10
Lusco2
#9
Para abrir botellines de cerveza? Para apretar tuercas? Para insertar el banderín de la rojigualda con pollo?
0
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Hace el material mas robusto ya que es parte de la estructura y ayuda a repartir las fuerzas y de paso ayuda a drenar agua
Yo lo llamo física aplicada
Na es broma