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Para qué sirve el agujero en el medio de los banquitos de plástico

Para qué sirve el agujero en el medio de los banquitos de plástico

Es un detalle que puede parecer insignificante y suele pasar inadvertido.Pero su función va mucho más allá de lo estético. Es un agujero muy importante.

| etiquetas: agujero , banquito , plástico
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
karlos_ #3 karlos_
Clickbait

Te ahorro un click:
Hace el material mas robusto ya que es parte de la estructura y ayuda a repartir las fuerzas y de paso ayuda a drenar agua
6 K 68
Doisneau #4 Doisneau *
#3 Que curioso, de verdad que todo lo relacionado con teoria de estructuras me parece brujeria xD
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Tx4 #6 Tx4
#4 "Teoría de estructuras"???

Yo lo llamo física aplicada ?(
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Doisneau #11 Doisneau *
#6 Si nos ponemos asi, todas las ingenierias son fisica aplicada y a ver como diferenciamos una rama de otra
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Tx4 #13 Tx4
#11 Me refiero a que no ha ninguna teoría. Solo leyes
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g3_g3 #7 g3_g3
#3 También permite drenar gases.
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Joe_Dalton #12 Joe_Dalton
#3 De estos bancos su punto débil no es la base del asiento, ¡son las patas! he visto múltiples veces como doblan y alguien sentado caía al suelo haciendo la croqueta.
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MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo *
#3 como en la cúpula del Panteón :-O
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#5 Zamarro
Creia que era por si te meabas o tenias diarrea saliera todo por alli, y asi no te mancharas las corvas :-)

Na es broma :-)
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Rixx #14 Rixx
Sirve para levantarlo con un dedo, de toda la vida :roll:
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Zarangollo #8 Zarangollo
Es el hueco de los peos
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paumal #2 paumal
Para que se te cuelen los huevos.
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vvega #9 vvega
Yo os puedo decir para qué no sirve. :-(
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#10 Lusco2
#9 Para abrir botellines de cerveza? Para apretar tuercas? Para insertar el banderín de la rojigualda con pollo?
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menéame