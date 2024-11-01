edición general
Sikou Niakaté, exfutbolista sobre el mayor tabú en los vestuarios y el "síndrome del vestuario"

El sueño de ser futbolista, sin embargo, no se rompe en el césped. Se rompe al entrar en un club. “La cuestión del club se planteó. Pero era aceptar la idea de las duchas colectivas y eso, para mí, era impensable. Imposible. Lo que yo escondía iba a convertirse en visible”. Un amigo le pide compararse “por risa”. Niakaté cede: “Bajo el chándal y el slip. Mira, aguanta la risa y luego explota: ‘Tienes un pene muy pequeño, es una locura’”. Él lo describe sin adornos: “Estoy muerto por dentro”. Y ahí toma la decisión definitiva: dejar el fútbol.

7 comentarios
Jakeukalane
Es absurdo. No todo es team carne. Con team sangre puede haber una diferencia increíble entre encogido y estirado... Hasta el punto de que encogido sea "micro pene" y estirado más de la media...
Qué gilipollez de situación, pobre. Y la culpa la tiene la hermana.

klabervk
El patriarcado y los estereotipos clásicos son sumamente destructivos también para los hombres. A ver cuándo nos damos cuenta que renunciar a unos cuantos privilegios también nos puede beneficiar a la larga cuando dejemos de lado lo que el patriarcado espera de nosotros.

Pertinax
#0 Una cosa es que cambies el titular para clarificar el envío, y otra muy diferente que te lo inventes.

Edit. Mejor así.

CharlesBrowson
Ventajas del rugby, hay habia cuerpos de todo tipo, aunque eso si, la que empieza a crearle el trauma es la hermana

URAI
Que pena que el tamaño del cerebro no se pueda medir a simple vista…

Kikoncito
Que se puedan reir de tu físico pasa en cualquier ámbito. Denota que el que lo hace es gilipollas, los cuerpos no tienen que tener unas medidas o unas apariencias concretas. Hay que perseguir esas actitudes donde se den.

Ferran
#1 Pero que vean que la tienes pequeña no pasa en cualquier ámbito.


