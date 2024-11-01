edición general
Los sindicatos plantean a CEOE subir los salarios un 12% y otro 9% si son inferiores al sueldo medio

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han presentado este martes su propuesta para la negociación del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el texto que sirve de guía para negociar los convenios colectivos de todo el país durante un periodo de tres años. Los representantes de los trabajadores proponen a CEOE y Cepyme subir los salarios un 12% hasta 2028, al que plantean sumar un incremento adicional del 9% para los sueldos que se sitúan por debajo del salario medio anual.

#5 daniMate
Habría que habilitar un procedimiento por el cual, aunque está gente consiga que te suban el salario, puedas negarte y donar toda la subida del sueldo, a tu jefe y así fastidiar al gobierno y a los sindicatos.
4 K 59
rogerius #12 rogerius
#5 Pon el emoji :troll:… o algunos se lo van a tomar en serio. xD
0 K 16
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Y cuál es la medida de presión? Una buena huelga, no?

Sin lucha obrera no se ganan derechos.
1 K 24
tul #14 tul
#10 conociendolos sera una huelga de cinco minutos, de once a once y cinco.
0 K 12
fofito #13 fofito
#9 Pues porque la mayoría de los trabajadores los eligen para afiliarse y como delegados en las empresas.
Para qué te hagas una idea...

-1° __CCOO cuenta con 104000 delegados y alrededor de 1M de afiliados
-2°__UGT 95000 delegados y también cerca de 1M de afiliados.

Y ahora viene lo bueno

- 3°__ USO 12900 delegados menos de 150K afiliados
-4°__ CSIF 11100 delegados,250000 afiliados
-5°__ ELA 9100 delegados,100K afiliados
-6°__ CIG 4500 delegados,80K afiliados

Eso nos da que CCOO y…   » ver todo el comentario
1 K 22
Cehona #11 Cehona
#9 ¿Pero hay más sindicatos con representatividad para negociar?
En mi empresa los sindicalistas verticales los pine la empresa y los curritos encantados de la vida.
Como si el jefe quiere congelar cinco años la nómina (que ya pasó).
0 K 12
lonnegan #4 lonnegan
#3 Para pensar en mi jefe ya está él ademas de los fachapobres que de algún modo se creen que heredarán la empresa.
0 K 11
#7 omega7767 *
vaya, los Devoradores de Cigalas haciendo propuestas para subir los sueldos, solo con tropecientos años de retraso
0 K 11
lonnegan #1 lonnegan
Un 12% a mi me vendría estupendamente.
0 K 11
#3 daniMate
#1 ¿Y a tu jefe? ¿No has pensado en tu jefe?
0 K 11
fofito #2 fofito
Que cachondos los de CCOO y UGT... cuanto tiempo llevaban sin planear nada positivo para el conjunto de los trabajadores?
Que están preparando el terreno para las próximas movilizaciones contra la derecha cuando gane las elecciones?
1 K 2
Andreham #6 Andreham
#2 Sí, y yo creo que cuando se sentaron en la mesa estaban en plan "Pero Juan, venga, no digas gilipolleces" "Ya Paco, pero es que hay que hacer el paripé, tú dame largas y la gente se olvida".

Eso no quita que a nadie le amargue un dulce, y si consiguen una subida de sueldo o hacen huelga para ello, no seré yo el que venga "mimimi".
0 K 7
fofito #8 fofito
#6 Claro claro,pero motivos para hacer una huelga ya los tenemos.
Pero ni amago oiga...
1 K 18
Andreham #9 Andreham
#8 Tampoco entiendo por qué tenemos que dejar el monopolio de las huelgas en esos dos "sindicatos" que básicamente son empleados del PSOE lol
0 K 7

