Los sindicatos plantean a CEOE subir los salarios un 12% y otro 9% si son inferiores al sueldo medio

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han presentado este martes su propuesta para la negociación del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el texto que sirve de guía para negociar los convenios colectivos de todo el país durante un periodo de tres años. Los representantes de los trabajadores proponen a CEOE y Cepyme subir los salarios un 12% hasta 2028, al que plantean sumar un incremento adicional del 9% para los sueldos que se sitúan por debajo del salario medio anual.