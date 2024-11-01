Los sindicatos plantean a CEOE subir los salarios un 12% y otro 9% si son inferiores al sueldo medio

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han presentado este martes su propuesta para la negociación del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el texto que sirve de guía para negociar los convenios colectivos de todo el país durante un periodo de tres años. Los representantes de los trabajadores proponen a CEOE y Cepyme subir los salarios un 12% hasta 2028, al que plantean sumar un incremento adicional del 9% para los sueldos que se sitúan por debajo del salario medio anual.
Sin lucha obrera no se ganan derechos.
Para qué te hagas una idea...
-1° __CCOO cuenta con 104000 delegados y alrededor de 1M de afiliados
-2°__UGT 95000 delegados y también cerca de 1M de afiliados.
Y ahora viene lo bueno
- 3°__ USO 12900 delegados menos de 150K afiliados
-4°__ CSIF 11100 delegados,250000 afiliados
-5°__ ELA 9100 delegados,100K afiliados
-6°__ CIG 4500 delegados,80K afiliados
En mi empresa los sindicalistas verticales los pine la empresa y los curritos encantados de la vida.
Como si el jefe quiere congelar cinco años la nómina (que ya pasó).
Que están preparando el terreno para las próximas movilizaciones contra la derecha cuando gane las elecciones?
Eso no quita que a nadie le amargue un dulce, y si consiguen una subida de sueldo o hacen huelga para ello, no seré yo el que venga "mimimi".
Pero ni amago oiga...