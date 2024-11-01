El Sindicato Unificado de Policía se suma a la petición del alcalde, Juan Franco, para una rebaja del IRPF en La Línea de la Concepción

Por "las dificultades que enfrentan los agentes de la Policía Nacional debido al alza descontrolado de los precios de la vivienda y alquileres, impulsado por la demanda de residentes gibraltareños que buscan opciones más asequibles en La Línea (donde, por ejemplo, un piso de 64 m² cuesta unos 110.000€ frente a 318.000€ en el Peñón). Muchos policías, con sueldos ajustados a la escala nacional, se encuentran con dificultades para acceder a viviendas decentes, obligados a compartir pisos o conformarse con opciones precarias.