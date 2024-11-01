edición general
Sin Podemos no hay partido

El espíritu de Magariños es historia, intentar resucitar un muerto como aquel es la peor de las ideas. Como se puede leer en un reciente editorial de Diario Red, "cada minuto que la izquierda dedica a hablar de sí misma, de sus coaliciones, de sus marcas, de sus confluencias, de sus frentes amplios, de sus procesos de escucha, es un minuto que la izquierda no dedica a hablar de la vivienda, de la inflación, de la precariedad laboral, del deterioro de los servicios públicos o de la injusta distribución de la riqueza.

Feindesland #1 Feindesland
Mira, ya no figuran el feminismo y la inmigración en la lista de cosas d elas que hay que hablar...

;)

Lo mismo han aprendido algo...
carakola #2 carakola
#1 Va a resultar al final que los que no quieren que se hable de otra cosa no son ellos... xD
Feindesland #3 Feindesland
#2 Siempre lo dije...

Sólo un idiota total podía centrarse en esos temas...
carakola #5 carakola
#3 Siempre he pensado que la obsesión por esos temas viene de la primera campaña Trump y la saturación de propaganda demócrata para apoyar a Hillary Clinton. Lo tomaron como algo real y no promovido por el interés de las poderosas campañas electorales de ciertos partidos. Y no es por quitarle importancia a los temas sino que no se coman lo demás. Ahí está el ICE, de máxima actualidad.
#7 VFR
#1 Déjales que toquen poder y te vas a enterar
Marsela #6 Marsela
"Que me quedo sin comé".
fofito #4 fofito
Jooo, nadie me ajunta
