Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores amarran sus flotas contra la UE

Los mercados y las lonjas se quedarán si pescado fresco a partir de este lunes. Las cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana se unen ese día a la paralización de esta actividad del sector primario convocada en toda España, con barcos amarrados en los puertos y lonjas cerradas, en protesta por las nuevas obligaciones administrativas impuestas al sector desde la Unión Europea.
Imagínate tener que ponerte delante de un ordenador o una tablet a anotar capturas con todo moviéndose. A mí no me gusta ni andar con el móvil cuando voy en barco porque me mareo.
La verdad es que según como esté el.mar suena jodidamente complicado ponerse a clasificar y pesar pescado... ¿No pueden hacerlo al llegar a puerto?
Las tonterías de los burócratas no tienen límites