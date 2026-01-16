edición general
Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores amarran sus flotas contra la UE

Los mercados y las lonjas se quedarán si pescado fresco a partir de este lunes. Las cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana se unen ese día a la paralización de esta actividad del sector primario convocada en toda España, con barcos amarrados en los puertos y lonjas cerradas, en protesta por las nuevas obligaciones administrativas impuestas al sector desde la Unión Europea.

#6 Gry
#5 Estas normas pueden tener sentido para barcos grandes que pasen semanas en el mar pero para un barco pequeño que salga cada día parece un coñazo insoportable.

Imagínate tener que ponerte delante de un ordenador o una tablet a anotar capturas con todo moviéndose. A mí no me gusta ni andar con el móvil cuando voy en barco porque me mareo.
#3 Gry
exige que los pescadores pesen y notifiquen todas las especies capturadas durante la jornada laboral antes de llegar a puerto a través del llamado diario electrónico de a bordo (DEA)

La verdad es que según como esté el.mar suena jodidamente complicado ponerse a clasificar y pesar pescado... ¿No pueden hacerlo al llegar a puerto?
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Y tienen que avisar de la llegada a puerto con 4 horas de antelación.

Las tonterías de los burócratas no tienen límites
#4 Antipalancas21
Fresco si luego lo tienes que congelar 5 dias, para matar el bicho, mejor ya congelado directamente.
#2 pepel
A comer congelao. Y si no, huevos fritos.
#1 JungSpinoza
Buen descanso para los peces
