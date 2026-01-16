Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores amarran sus flotas contra la UE

Los mercados y las lonjas se quedarán si pescado fresco a partir de este lunes. Las cofradías de pescadores de la Comunitat Valenciana se unen ese día a la paralización de esta actividad del sector primario convocada en toda España, con barcos amarrados en los puertos y lonjas cerradas, en protesta por las nuevas obligaciones administrativas impuestas al sector desde la Unión Europea.