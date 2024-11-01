edición general
Sin niños en las corridas: el Gobierno quiere vetar la entrada de menores a eventos que exhiban violencia contra animales

El Gobierno pretende vetar la entrada a niños a cualquier evento que exhiba algún tipo de maltrato animal. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia informan de que se trata de una medida que han incluido en la reforma de la ley de protección a la infancia, la LOPIVI, y que va en línea con las recomendaciones de la ONU, que lleva años instando a España a alejar de este tipo de eventos a los menores de edad.

#7 ombresaco *
#3 Dejando a parte la tontería en #6, y respecto a la noticia: Si hay quien defiende que el toro no sufre, se puede defender que ya que no hay sufrimiento, no hay maltrato
0 K 11
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

Yo también puedo defender que una patada en sus partes a los taurinos no la sienten y que si no hay dolor, no hay agresión.

Y tengo tanta razón como los de los cuernos.
1 K 25
#6 ombresaco *
Pues habitualmente, sin corridas no habría niños
:-D
4 K 47
rutas #2 rutas
Ayuso subvencionando novilladas en paritorios en 3, 2, 1...
3 K 43
#1 BoosterFelix
Ni la búsqueda manual con Google ni la automática me han saltado. Yo os invoco, cantadupes.
1 K 19
#8 BoosterFelix
Como ya expliqué en un artículo, debemos abolir la tauromaquia para que no se extinga.
1 K 19
Lamantua #11 Lamantua
Aún no está prohibido..?
1 K 19
#10 kondnado
Lo de evitar eventos en los que hay violencia contra los animales, ya tal.
1 K 16
Rogue #4 Rogue
He visto a niños pequeños en monterías y portando armas.
0 K 10
Jaime131 #15 Jaime131
Lo que deberían prohibir son los "espectáculos" con animales, todos.
0 K 10
mariKarmo #5 mariKarmo
Pues no normal, no?
0 K 9
Graffin #12 Graffin
Ah coño, que hablan de toros.
0 K 9
#13 Khanbaliq
Algunos elementos de la Iglesia Católica están totalmente en contra de que los menores no estén en las corridas.
0 K 7
Herrerii #14 Herrerii
A que vamos a llegar? La próxima será no poder llevarme a mi hijo a que estrene con una profesional?
0 K 7

