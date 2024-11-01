Sin niños en las corridas: el Gobierno quiere vetar la entrada de menores a eventos que exhiban violencia contra animales

El Gobierno pretende vetar la entrada a niños a cualquier evento que exhiba algún tipo de maltrato animal. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia informan de que se trata de una medida que han incluido en la reforma de la ley de protección a la infancia, la LOPIVI, y que va en línea con las recomendaciones de la ONU, que lleva años instando a España a alejar de este tipo de eventos a los menores de edad.