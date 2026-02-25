edición general
Sin la influencia de la Reina Sofía en el Rey Juan Carlos no se hubiera parado el 23F

Historiadores destacan el crucial y poco reconocido papel de la madre de Felipe VI. "Por su experiencia tras el apoyo del Rey Constantino a los golpistas militares, fue su principal consejera para desligarse del golpe en España"

#3 surco
Pues no se, es la más conservadora de los 2....y lo que se dice influir? Como no tuviese que salir por tve parando el golpe para entrtenerla mientras Barbara Rey salía del armario no se me ocurre otra cosa
1 K 18
#6 Lusco2 *
#3 Ni caso, siempre se ha blanqueado a la Sofi como culta y reina modelo. Los que pararon el golpe fueron los USA, llamada de teléfono y un que coño hace, usted es tonto, bastaron para decidir el fracaso del golpe
0 K 7
WcPC #14 WcPC
#3 No es cuestión de ser o no conservador, es de ser gilpollas o no.
Ella tenía la experiencia de como, por aliarse con golpistas, dejó Grecia de ser una monarquía.
Precisamente fue la participación en un golpe fallido lo que llevó a que la monarquía dejara de existir en Grecia.
0 K 12
Graffin #5 Graffin
Blanqueando la monarquía en previsión de lo que pueda salir?
1 K 16
#7 Martillo_de_Herejes
Pues hombre, #5, no sería extraño que le dijera que, o paraba el golpe o le plantaba ahí mismo y que se las compusiera él solito, arriesgándose a que cualquier día le dieran pasaporte. Que ella no se había chupado un golpe de Estado para irse a otro país a comerse otro.
0 K 7
Graffin #8 Graffin
#7 Hablas como si la opinion de las mujeres se respetase durante la dictadura...
1 K 16
#9 Martillo_de_Herejes
#8 ¿Quéééééééééé....? ¿Sabes que hablamos del año 1981?

En cualquier caso, no; no me creo que la Reina estuviera callada como una lumi. Y sí creo que, en caso de que el ciudadano Borbón estuviese en el ajo, es muy probable que le dijera lo que dije en mi comentario anterior.
0 K 7
Graffin #13 Graffin
#9 A eso me refiero, si su marido era uno de los impulsores del golpe para volver a la época de extraordinaria placidez, la opinion de su mujer le debía importar 0.
0 K 9
#10 Lusco2
#7 Sería extraordinario, en la legislación franquista el marido ejerce total tutela sobre su esposa y Juancar era más franquista que Franco
0 K 7
#12 fremen11
#7 Claro ella que procedía de una familia afín a los nazis.............
0 K 8
Kantinero #4 Kantinero
Véis como las migrantes son buenas para el país :troll:
0 K 12
Herrerii #1 Herrerii
Y el se lo pagó follándose a Corina
0 K 8
Zapa #2 Zapa
Curioso. En otros lares he oído que precisamente la Sofi era partidaria del golpe...
0 K 6
Brill #11 Brill
#2 Muy tonta tendría que haber sido, porque creo que el golpe de los coroneles le costó la corona a su padre.
0 K 10

