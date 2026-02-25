Sin la influencia de la Reina Sofía en el Rey Juan Carlos no se hubiera parado el 23F

Historiadores destacan el crucial y poco reconocido papel de la madre de Felipe VI. "Por su experiencia tras el apoyo del Rey Constantino a los golpistas militares, fue su principal consejera para desligarse del golpe en España"
Ella tenía la experiencia de como, por aliarse con golpistas, dejó Grecia de ser una monarquía.
Precisamente fue la participación en un golpe fallido lo que llevó a que la monarquía dejara de existir en Grecia.
En cualquier caso, no; no me creo que la Reina estuviera callada como una lumi. Y sí creo que, en caso de que el ciudadano Borbón estuviese en el ajo, es muy probable que le dijera lo que dije en mi comentario anterior.