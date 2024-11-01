edición general
Sin ayuda de los padres no hay casa: las donaciones se disparan como última vía para independizarse

La dificultad para ahorrar la entrada de un piso empuja a miles de jóvenes a pedir ayuda familiar. Las donaciones se han duplicado entre 2017 y 2025. "La emancipación ya no se decide sólo por un sueldo, si no por tener un plan B familiar", sentencia Elsa Arnaiz, presidenta de Talento para el Futuro.

#1 Review
- Salarios que rozan el SMI
- Alquileres que pasan el SMI
- Subida de precios generalizada en todo tipo de artículos

Y algunos dirán que la gente no se compra pisos "por pagar Netflix y el móvil"
4 K 37
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#1 a disfrutar lo votado.
0 K 11
#10 Review
#9 Yo no voté a ese partido de centro que solo hace alguna cosa progresista que otra cuando a su izquierda le ponen contra las cuerdas
0 K 7
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#10 que viene siendo, nunca.
0 K 11
#2 k3ym4n
Y por eso el PSOE perderá las elecciones y no se enteran , también hay que decir que estos se van turnando . Uno aprieta y el otro mantiene . Extrema derecha PP, derecha burguesa PSOE , nazis VOX .
3 K 27
#4 omega7767
#2 viva el bipartidismo
0 K 11
#6 Pitchford
#5 Es que entre 2017 y 2025 han subido mucho los pisos, pero también ha habido épocas anteriores que estaban relativamente muy caros, más caros que en 2017..
0 K 20
#3 Pitchford
Hace varias décadas, cuando me casé a los 30 años y compré mi primer piso de 60 m2 a medias con mi pareja, trabajando los dos y ya con ahorros, también nos tuvo que ayudar la familia. Que parece que ésto es nuevo y antes ataban los perros con longaniza.. Era normal tener que esperar a casarse para poder comprar un piso entre dos.
0 K 20
jonolulu #5 jonolulu
#3 "Las donaciones se han duplicado entre 2017 y 2025."

Y no es ni una década. La situación ni se parece a "hace varias décadas"
0 K 15
#11 Selection
#3 No nos vengas a vender la moto.

El problema de la vivienda nunca ha estado tan grave como ahora desde la democracia.
0 K 6
#13 Review
#3 Hace varias décadas mis padres con principalmente el sueldo de mi padre con un trabajo de fábrica, pudieron comprarse un piso que ahora ni con décadas de ahorros se lo puede permitir alguien con un salario varias órdenes de magnitud superior a la media
0 K 7
DrEvil #7 DrEvil
Evidentemente que los padres van a ayudar a sus hijos en la medida de lo posible para que puedan competir por un lugar mejor en el que vivir.
¿Que se podrían ir a vivir a la España vaciada y pagar cuatro duros? Claro, pero ahí sus opciones de vida son muy limitadas. Así que intentan irse a sitios con mejores opciones vitales, y en esos sitios hay mucha competencia, lo que hace que los precios sean altos.
0 K 8
MAVERISCH #8 MAVERISCH
Quien tenga padres para ayudarles
0 K 7

