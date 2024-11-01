Sin ayuda de los padres no hay casa: las donaciones se disparan como última vía para independizarse

La dificultad para ahorrar la entrada de un piso empuja a miles de jóvenes a pedir ayuda familiar. Las donaciones se han duplicado entre 2017 y 2025. "La emancipación ya no se decide sólo por un sueldo, si no por tener un plan B familiar", sentencia Elsa Arnaiz, presidenta de Talento para el Futuro.
- Alquileres que pasan el SMI
- Subida de precios generalizada en todo tipo de artículos
Y algunos dirán que la gente no se compra pisos "por pagar Netflix y el móvil"
Y no es ni una década. La situación ni se parece a "hace varias décadas"
El problema de la vivienda nunca ha estado tan grave como ahora desde la democracia.
¿Que se podrían ir a vivir a la España vaciada y pagar cuatro duros? Claro, pero ahí sus opciones de vida son muy limitadas. Así que intentan irse a sitios con mejores opciones vitales, y en esos sitios hay mucha competencia, lo que hace que los precios sean altos.