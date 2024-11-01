El simple genio del ascenso económico de Marruecos [EN]  

Durante la última década, Marruecos ha experimentado una de las transformaciones económicas más drásticas de África. Pasó de una economía centrada en la agricultura y la exportación de materias primas a un centro manufacturero y exportador. El PIB despegó, pero mantener ese crecimiento dependerá de la creación de más empleos y de ascender en la cadena de valor. ¿Podrá Marruecos lograrlo o seguirá siendo el taller de bajo coste de Europa?