Siete idiomas que aún nadie puede descifrar. ¿Lo conseguirá la IA?

Epiolmeca, Rongo Rongo, Lineal A: algunas escrituras antiguas siguen siendo indescifrables. ¿Podrá la inteligencia artificial descifrar los códigos del pasado?

wata #2 wata
El íbero...
#1 chavi
Si tuvieramos una clave que permita su descifrado ya estaría descifrado.


Si no la tenemos dudo que sea posible hacerlo
