Siete detenidos, cinco menores, tras agredir y robar a un hombre que paseaba a su perro en el Parque Bruil de Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a siete personas, cinco de ellas menores, por agredir y robar a un hombre que paseaba a su perro cerca del Parque Bruil. Tras recriminar a un grupo de jóvenes por causar molestias, la víctima fue golpeada y le sustrajeron el móvil. Los menores fueron entregados a sus tutores y los dos adultos quedaron en libertad con cargos.