Siete detenidos, cinco menores, tras agredir y robar a un hombre que paseaba a su perro en el Parque Bruil de Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a siete personas, cinco de ellas menores, por agredir y robar a un hombre que paseaba a su perro cerca del Parque Bruil. Tras recriminar a un grupo de jóvenes por causar molestias, la víctima fue golpeada y le sustrajeron el móvil. Los menores fueron entregados a sus tutores y los dos adultos quedaron en libertad con cargos.
| etiquetas: sucesos , violencia , menores , zaragoza
Circulen por favor.
¡Mano dura, coño! A los delincuentes hay que darles caña de la buena, hacerlos mierda para que sirva de ejemplo a los pandilleros niñatos.
No me lo creo.