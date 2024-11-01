edición general
Siete detenidos, cinco menores, tras agredir y robar a un hombre que paseaba a su perro en el Parque Bruil de Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a siete personas, cinco de ellas menores, por agredir y robar a un hombre que paseaba a su perro cerca del Parque Bruil. Tras recriminar a un grupo de jóvenes por causar molestias, la víctima fue golpeada y le sustrajeron el móvil. Los menores fueron entregados a sus tutores y los dos adultos quedaron en libertad con cargos.

ansiet #3 ansiet
De nuevo menores en este caso... acompañados por otros menores y algun adulto, nada nuevo por estos lares.
Circulen por favor.
#2 cocococo
Pero seguramente, en lugar de meterlos en el CECOT de El Salvador con cadena perpetua..., los ponen de nuevo en la calle a las pocas horas e incluso les darán una paga para que se reintegren en la sociedad, los brotes verdes del buen rollo español. Luego los delincuentes de nuevo en la calle, riéndose de sus víctimas y de las fuerzas del orden, así le luce el pelo a este país.

¡Mano dura, coño! A los delincuentes hay que darles caña de la buena, hacerlos mierda para que sirva de ejemplo a los pandilleros niñatos.
#4 Banshee2x
No deberían entregárselos a sus tutores si ya han demostrado que no saben educarlos, pero es que la alternativa aun seria peor...
ur_quan_master #5 ur_quan_master
"Rápida intervención policial"
No me lo creo.
#6 Regreso
O cambian las leyes pronto o a más de uno se le van a hinchar los huevos. Yo no sé vosotros pero la degradación en temas de seguridad ciudadana desde el covid es bastante patente. No me extrañaría que en breves tengamos que empezar con patrullas ciudadanas. Como estos, rompiendo cristales en un parque, apalizando y robando... ¿y se van a su casa? Y una mierda, aquí algo está mal.
#7 Scutarius
#6 Sí está mal. Y me parece que cada vez somos más los que pensamos que usar la fuerza contra la violencia está justificado.
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Pues los neomaños serán... que no se pierda el espiritu!
Chepacoleta #8 Chepacoleta
Pinta a costumbre aislada. Circulen por favor
