Siete detenidos en Barcelona por empadronamientos falsos y parejas ficticias

Siete personas han sido detenidas en Barcelona, Castelldefels y Badalona, ambas en el área metropolitana barcelonesa, por favorecer la inmigración irregular con parejas de hecho ficticias y empadronamientos falsos para conseguir permisos de residencia a extranjeros en España y en otros países del territorio Schengen.
Mientras unos montan la cadena de montaje de papeles fake, otros miran hacia el techo no vaya a ser que cuestionar estas prácticas les quite un par de likes en X. Y así seguimos: tú cumpliendo normas, pagando impuestos y haciendo colas, y otros disfrutando un Schengen buffet libre gracias a los cracks que les montan la vida administrativa en 48 horas. Como siempre, progresismo de salón y realidad de comisaría.
