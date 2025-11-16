edición general
Siete detenidos en Barcelona por empadronamientos falsos y parejas ficticias

Siete personas han sido detenidas en Barcelona, Castelldefels y Badalona, ambas en el área metropolitana barcelonesa, por favorecer la inmigración irregular con parejas de hecho ficticias y empadronamientos falsos para conseguir permisos de residencia a extranjeros en España y en otros países del territorio Schengen.

Pertinax #6 Pertinax *
#2 En el envío no se habla de nacionalidades. No serás tú el de los prejuicios racistas aquí ¿Verdad? ¿VERDAD? :roll:
Carnedegato #4 Carnedegato
Pues otra ronda del menú del día: empadronamientos fantasma, parejas de hecho de pega y la enésima trama para colar a medio continente por la puerta de atrás. Luego vendrá la izquierda a contarte que esto es “solidaridad”, que cuestionarlo es “alarmismo” y que todo funciona estupendamente. Claro que sí, guapi.

Mientras unos montan la cadena de montaje de papeles fake, otros miran hacia el techo no vaya a ser que cuestionar estas prácticas les quite un par de likes en X. Y así seguimos: tú cumpliendo normas, pagando impuestos y haciendo colas, y otros disfrutando un Schengen buffet libre gracias a los cracks que les montan la vida administrativa en 48 horas. Como siempre, progresismo de salón y realidad de comisaría.
operuco #7 operuco
#4 la gente que se aprovecha de los necesitados suele ser cristiana y de derecha. Ya se que es un prejuicio y que no es una norma.
elsnons #5 elsnons
El ayuntamiento de Barcelona actúa en connivencia con esas personas detenidas , lleva años haciendo la vista gorda. Incluso en la época de Ada Colau robaban cartas para empadronar a gente para votar en las siguientes elecciones municipales . Esas prácticas tienen que terminar por el bien de la ciudad y acabar poco a poco con la desafección del ciudadano para con su consistorio

bronco1890 #8 bronco1890
#5 Los emigrantes no pueden votar, ni siquiera a Ada Colau
antesdarle #1 antesdarle
Cuando lees este tipo de noticias te da una bajona de pensar en la miseria que hay en el mundo
#3 Ovidio
#1 Cada vez que alguien criticaba por aquí lo de los falsos empadronamientos le llamaban fascista y le acusaban de mentir. Esto se sabe desde hace tiempo y el ayuntamiento ha hecho la vista gorda.

