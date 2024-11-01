Siete de cada diez cuidadores en Aragón son mujeres mayores de 50 años

Según datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, al 31 de enero de 2026, en Aragón hay 26.324 personas que cuidan a un dependiente a su cargo, lo que representa el 40% del total de prestaciones de dependencia en la Comunidad Autónoma. De estas, 6.631 se encuentran en Huesca, 2.488 en Teruel y 17.205 en Zaragoza. En cuanto al sexo de los cuidadores, el 70% son mujeres y el 30% son hombres, cifras que son ligeramente diferentes a las del promedio nacional, donde el 72,2% son mujeres y el 27,8% son hombres.