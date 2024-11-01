La sheriff de Filadelfia llama a ICE “una policía falsa” y promete arrestar a sus agentes si cometen delitos en la ciudad [Eng]  

La sheriff del condado de Filadelfia, Rochelle Bilal, criticó duramente a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en una conferencia de prensa tras el tiroteo mortal en Minneapolis en el que una agente de ICE disparó y mató a Renee Good. La calificó como “una agencia de aplicación de la ley inventada, falsa y que pretende ser autoridad” que viola tanto la ley legal como la moral, y prometió que cualquier agente de ICE que cometa delitos en Filadelfia será arrestado y procesado. (Traducción en el primer comentario.)