edición general
16 meneos
21 clics
La sheriff de Filadelfia llama a ICE “una policía falsa” y promete arrestar a sus agentes si cometen delitos en la ciudad [Eng]

La sheriff de Filadelfia llama a ICE “una policía falsa” y promete arrestar a sus agentes si cometen delitos en la ciudad [Eng]  

La sheriff del condado de Filadelfia, Rochelle Bilal, criticó duramente a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en una conferencia de prensa tras el tiroteo mortal en Minneapolis en el que una agente de ICE disparó y mató a Renee Good. La calificó como “una agencia de aplicación de la ley inventada, falsa y que pretende ser autoridad” que viola tanto la ley legal como la moral, y prometió que cualquier agente de ICE que cometa delitos en Filadelfia será arrestado y procesado. (Traducción en el primer comentario.)

| etiquetas: ice , usa , policia
13 3 0 K 167 actualidad
7 comentarios
13 3 0 K 167 actualidad
#2 laruladelnorte
y el criminal en la Casa Blanca no podrán evitar que vayas a la cárcel.

Alto y claro, a las cosas hay que llamarlas por su nombre.
2 K 42
Ferran #1 Ferran
Traducción del video (habla la sheriff Rochelle Bilal):

00:00–00:18
Buenas tardes. Soy Rochelle Bilal, la sheriff de la ciudad y el condado de Filadelfia, y digo su nombre: Renee Good. Renee Good. Renee Good. Esto no debería haber sucedido, pero hoy estamos aquí.

00:18–00:41
Permítanme dejar claro que los profesionales de la aplicación de la ley —los de verdad— no son los falsos de ICE, que probablemente Trump ha armado como una nueva fuerza para atacar a los ciudadanos de Estados Unidos.…   » ver todo el comentario
2 K 36
#7 unocualquierax *
#1
Ahí dice que piensa detenerlos; ojalá pero lo dudo mucho. Los otros se defenderían a tiros si hace falta.
Los del ICE van armados hasta los dientes. ¿Qué van a hacer los policías del condado (viene a ser como aquí una provincia) frente a miembros de una agencia de seguridad federal, nacional? ¿ un tiroteo entre unos y otros ?, no me lo creo.
Los policías del sheriff se librarán de disparar como de mearse encima.
0 K 8
#3 omega7767
"que cualquier agente de ICE que cometa delitos "

¿que pasa, en otros estados pueden cometer delitos y no ser arrestados?
0 K 11
#5 laruladelnorte
#3 En los días posteriores a que Ross disparara a Good en múltiples ocasiones desde la parte frontal y lateral del auto de Good, investigaciones visuales de medios como The New York Times y The Washington Post han reconstruido el suceso, que se desarrolló en cuestión de segundos, analizando una serie de videos desde diversos ángulos. Estos presentan aparentes contradicciones entre la narrativa presentada por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que afirma que Ross

…   » ver todo el comentario
1 K 26
sxentinel #6 sxentinel *
#3 Tienen cierta inmunidad creo que superior a la cualificada que tienen el resto de agentes de la autoridad. Y encima un fallo en la redacción de una ley impide acusarles de abusos a la cuarta enmienda. Si algún especialista quiere explicarlo mejor, estoy abierto a correcciones. Simplemente así lo entiendo yo por lo que se.
0 K 10
#4 arreglenenlacemagico
bueno ahora solo falta que cunda el ejemplo y mas estados se sumaran.
0 K 6

menéame