La sheriff de Filadelfia llama a ICE “una policía falsa” y promete arrestar a sus agentes si cometen delitos en la ciudad [Eng]  

La sheriff del condado de Filadelfia, Rochelle Bilal, criticó duramente a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en una conferencia de prensa tras el tiroteo mortal en Minneapolis en el que una agente de ICE disparó y mató a Renee Good. La calificó como “una agencia de aplicación de la ley inventada, falsa y que pretende ser autoridad” que viola tanto la ley legal como la moral, y prometió que cualquier agente de ICE que cometa delitos en Filadelfia será arrestado y procesado. (Traducción en el primer comentario.)
Alto y claro, a las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Buenas tardes. Soy Rochelle Bilal, la sheriff de la ciudad y el condado de Filadelfia, y digo su nombre: Renee Good. Renee Good. Renee Good. Esto no debería haber sucedido, pero hoy estamos aquí.
Permítanme dejar claro que los profesionales de la aplicación de la ley —los de verdad— no son los falsos de ICE, que probablemente Trump ha armado como una nueva fuerza para atacar a los ciudadanos de Estados Unidos.
Ahí dice que piensa detenerlos; ojalá pero lo dudo mucho. Los otros se defenderían a tiros si hace falta.
Los del ICE van armados hasta los dientes. ¿Qué van a hacer los policías del condado (viene a ser como aquí una provincia) frente a miembros de una agencia de seguridad federal, nacional? ¿ un tiroteo entre unos y otros ?, no me lo creo.
Los policías del sheriff se librarán de disparar como de mearse encima.
¿que pasa, en otros estados pueden cometer delitos y no ser arrestados?
