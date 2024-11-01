Shaw podría ser condenado a muerte por unas gominolas de cannabis

El pívot texano espera juicio en una celda, que comparte con doce presos, a las afueras de Yakarta. Puede ser condenado a muerte por llevar encima 400 dólares en comestibles (en este caso, osos de gominola) de cannabis. Había recibido esta mercancía ilegal junto a su medicación para la enfermedad de Chron, y fue detenido (en mayo) por una decena de agentes de incógnito.
| etiquetas: shaw , indonesia , pena de muerte , cannabis
La acusación afirma que tenía 850-900 gramos de cannabis, y que tiene mensajes de texto en los que afirma que iba a compartirlos con compañeros. Eso es distribución.
La defensa afirma que era todo para consumo personal, y que los 850-900 gramos son las gominolas enteras, no el cannabis real en ellas. Eso sería consumo personal.
Por consumo es un máximo de 4 años, y si demuestra que era medicinal, arrepentimiento, o… » ver todo el comentario
El disparate hay que conocerlo de antemano.
e Indonesia, el país en el que jugaba desde 2022 y en el que ha pasado ya por tres equipos. El último, Tangerang Hawks.
Normalmente, asegura, usa estos productos en Tailandia durante el tramo sin competición, ya que es allí donde reside en sus vacaciones. Pero el empeoramiento de su salud le hizo saltarse las normas, y encargar esos 132 osos de gominola ilegales
Otras culturas tienen otros valores, si no te gusta, no vayas.
Pero si es debes ceñirte a lo que hay. Rasgarse las vestiduras no cambia la legislación.
Estoy en contra de la pena de muerte en cualquier caso.
Demencial.
Y en USA, otros 2 avisos este y terminas pasando una buena temporada a la sombra.