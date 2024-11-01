edición general
Shaw podría ser condenado a muerte por unas gominolas de cannabis

El pívot texano espera juicio en una celda, que comparte con doce presos, a las afueras de Yakarta. Puede ser condenado a muerte por llevar encima 400 dólares en comestibles (en este caso, osos de gominola) de cannabis. Había recibido esta mercancía ilegal junto a su medicación para la enfermedad de Chron, y fue detenido (en mayo) por una decena de agentes de incógnito.

Cobayaceo
#8 No hay pena de muerte por consumo, es por tráfico de drogas.

La acusación afirma que tenía 850-900 gramos de cannabis, y que tiene mensajes de texto en los que afirma que iba a compartirlos con compañeros. Eso es distribución.

La defensa afirma que era todo para consumo personal, y que los 850-900 gramos son las gominolas enteras, no el cannabis real en ellas. Eso sería consumo personal.

Por consumo es un máximo de 4 años, y si demuestra que era medicinal, arrepentimiento, o…   » ver todo el comentario
2
Tito_Keith
#7 La diferencia es que en USA si eres rico te buscas un abogado caro y te sale la pena a devolver. Me estoy acordando de O.J. Simpson pero seguro que todos nos acordamos de otros casos.
1
#9 Leon_Bocanegra
#7 si, eso tb es demencial, pero en este caso concreto hablamos de pena de muerte.
1
#14 la_gusa
#8 el parlamento se arroga el poder, que técnicamente viene del pueblo. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte en general, pero en el sudeste asiático está cultiralmente aceptado por tráfico. En este caso eran para consumo propio, pero era un kg, que en casi todos lados es tráfico. Indonesia, Singapur, Camboya, Thailandia... en general tienen pena de muerte por trafico. En MY la había pero recientemente la cambiaron a perpetua.
1
#1 Leon_Bocanegra
Que disparate. Es para entrar tirar unos cuantos misiles a la sede del gobierno de ese país cuando estén reunidos los que hacen las leyes.
1
Uda
#1 si vas a esos países sabes a qué te expones. No ha sido muy listo.
El disparate hay que conocerlo de antemano.
3
Garbns
#3 Es peor que eso, llevaba viviendo allí 3 años así que la excusa de "no me conocía las leyes" hace aguas

e Indonesia, el país en el que jugaba desde 2022 y en el que ha pasado ya por tres equipos. El último, Tangerang Hawks.

Normalmente, asegura, usa estos productos en Tailandia durante el tramo sin competición, ya que es allí donde reside en sus vacaciones. Pero el empeoramiento de su salud le hizo saltarse las normas, y encargar esos 132 osos de gominola ilegales
1
Uda
#5 mucho peor si.... Arrogancia pura.
0
#8 Leon_Bocanegra
#3 conocer el disparate no hace que deje de ser un disparate. Me da igual si es un extranjero que lleva allí 3 anos que un nacido allí con 60 años. Condenar a muerte por consumo de gominolas de marihuana es un puto disparate. Quién cojones se arroga el poder de asesinar a una persona porque consuma marihuana? Como el resto del mundo tolera semejante aberración?
1
#12 guillersk
#8 descubriendo que el mundo no es Disney eh?

Otras culturas tienen otros valores, si no te gusta, no vayas.
1
Uda
#8 no lo cambia , no.
Pero si es debes ceñirte a lo que hay. Rasgarse las vestiduras no cambia la legislación.
Estoy en contra de la pena de muerte en cualquier caso.
0
emmett_brown
#1 Ellos tienen otro sistema de valores. Entienden que las drogas son un peligro para la estabilidad social, y dictan leyes mucho más duras en consecuencia. En China es igual por la historia que han tenido con las guerras del opio, y a lo mejor por ahí va el asunto en Indonesia.
4
Olaz
#4 Luego vas al médico y te receta fentalino xD
0
OCLuis
#1 En USA tampoco se andan con chiquitas. Recuerdo un programa de control de fronteras de esos en los que detuvieron a una sospechosa de transportar estupefacientes y después de desmontar el coche entero la denunciaron por una porción de marihuana que de tan minúsculo que era lo tuvieron que poner en una bolsita de esas transparentes para que se viese algo al ponerla al trasluz. Y además lo cogieron de la alfombrilla del conductor, con que lo podía haber subido al coche pegado a los zapatos.
Demencial.

Y en USA, otros 2 avisos este y terminas pasando una buena temporada a la sombra.
0
#10 eldelcerro
¿Estos son los que bombardean lanchas en aguas internacionales?
0
antesdarle
Debemos aprender tanto en el decadente occidente de las democracias plenas del grupo BRICS
0

