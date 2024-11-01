Shaw podría ser condenado a muerte por unas gominolas de cannabis

El pívot texano espera juicio en una celda, que comparte con doce presos, a las afueras de Yakarta. Puede ser condenado a muerte por llevar encima 400 dólares en comestibles (en este caso, osos de gominola) de cannabis. Había recibido esta mercancía ilegal junto a su medicación para la enfermedad de Chron, y fue detenido (en mayo) por una decena de agentes de incógnito.