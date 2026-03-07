SHAHED-136 vs Lucas: el dron de 35000$ que EEUU ha rediseñado a partir del iraní y que está utilizado contra él (Eng)

LUCAS, el sistema de ataque no tripulado de bajo coste desarrollado por SpektreWorks, con sede en Arizona, está clasificado como un UAS del grupo 3 y comparte la geometría triangular del ala delta del Shahed-136, la misma opción de diseño que reduce las piezas estructurales y simplifica el montaje. Con un precio de 35 000 dólares por unidad, se sitúa en la gama baja del coste nacional del Shahed. El ejército estadounidense lo presentó públicamente en julio de 2025; DroneXL cubrió la presentación del secretario de Defensa Pete Hegseth