edición general
7 meneos
57 clics
SHAHED-136 vs Lucas: el dron de 35000$ que EEUU ha rediseñado a partir del iraní y que está utilizado contra él (Eng)

SHAHED-136 vs Lucas: el dron de 35000$ que EEUU ha rediseñado a partir del iraní y que está utilizado contra él (Eng)

LUCAS, el sistema de ataque no tripulado de bajo coste desarrollado por SpektreWorks, con sede en Arizona, está clasificado como un UAS del grupo 3 y comparte la geometría triangular del ala delta del Shahed-136, la misma opción de diseño que reduce las piezas estructurales y simplifica el montaje. Con un precio de 35 000 dólares por unidad, se sitúa en la gama baja del coste nacional del Shahed. El ejército estadounidense lo presentó públicamente en julio de 2025; DroneXL cubrió la presentación del secretario de Defensa Pete Hegseth

| etiquetas: shahed-136 , lucas , speltreworks , eeuu , irán , clonación
5 2 0 K 81 actualidad
6 comentarios
5 2 0 K 81 actualidad
#2 guuilesmiz
Tanto harvard y tanta IA y esos genocidas mataniñas no son capaces de diseñar tu propio dron?
1 K 32
LaInsistencia #5 LaInsistencia
#2 Precisamente porque vienen de Harvard. Saben que el ejército puede pagar esos 35.000$ sin pestañear. Es más bien barato...
1 K 25
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Mu caro maifrien
0 K 9
nemeame #6 nemeame
Ya están los chinos copiando cosas
0 K 9
ElBeaver #3 ElBeaver
Inflación de precio, como ocurre con todo lo que se vende al ejército de EE. UU.
0 K 7

menéame