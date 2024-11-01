edición general
Sevilla, elegida la tercera mejor ciudad del mundo

Según un reciente reportaje publicado por el prestigioso periódico británico The Telegraph, la capital andaluza ocupa el tercer puesto en el ranking “The World’s Greatest Cities”, elaborado por 15 escritores del medio. Este reconocimiento se produce apenas unos meses después de que el mismo periódico destacara a Sevilla como la mejor ciudad de Europa. The Telegraph, fundado en 1855, es uno de los diarios más influyentes y está reconocido por su periodismo de calidad.

Foxdie
La primera es París xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
Supercinexin
#1 The Telegraph, fundado en 1855, es uno de los diarios más influyentes y está reconocido por su periodismo de calidad.

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
{0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
Yuiop
#1 Pero, ¿No es Madrid?
ElBeaver
Patrocinado por alguna inmobiliaria
powernergia
No será en julio ni agosto.
manzitor
#2 Eso iba yo a decir. Estos no han pisado Sevilla en verano, ni en sus peores pesadillas.
Asimismov
#2 desde el 30 de mayo san Fernando, ni en junio, ni en septiembre, ni en octubre
BoosterFelix
Es como los sellos de calidad, que los venden en los quioscos.
CharlesBrowson
pues es una putada, y mas en un periodico anglosajon, para que se os llene aun mas de escoria guiri alcoholizada haciendo el hoolygan, creedme al guiri, mientras mas lejos mejor
