Sevilla, elegida la tercera mejor ciudad del mundo

Según un reciente reportaje publicado por el prestigioso periódico británico The Telegraph, la capital andaluza ocupa el tercer puesto en el ranking “The World’s Greatest Cities”, elaborado por 15 escritores del medio. Este reconocimiento se produce apenas unos meses después de que el mismo periódico destacara a Sevilla como la mejor ciudad de Europa. The Telegraph, fundado en 1855, es uno de los diarios más influyentes y está reconocido por su periodismo de calidad.