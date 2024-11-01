edición general
«En los servicios secretos rusos hay paranoia absoluta. Temen una revolución» - XL Semanal

Andrei Soldatov (Moscú, 49 años) es el periodista que mejor conoce los servicios secretos rusos, y lo paga caro. Está en la lista de más buscados del Kremlin, vive bajo protección policial en Reino Unido, y en 2024 el FSB (el Servicio Federal de Seguridad, la agencia heredera del KGB) detuvo a su padre, el ingeniero que creó la infraestructura del Internet ruso, en lo que muchos analistas interpretan como una represalia personal. Soldatov, junto con su colega Irina Borogan –también exiliada y también en el punto de mira del régimen–, lleva años

HeilHynkel
Temen una revolución .. por eso tienen el gobierno paralizado y han creado una brigada brutal para echar del país a quienes no les gustan y andan convirtiendo a youtubers nazis en santos. xD
pingON
#1 La noticia no habla de EEUU, sino de Rusia, se están pareciendo, pero no son lo mismo
HeilHynkel
Noticia ... eso parece sacado de OK Diario. Parece que te olvidas que estamos en guerra y que hay que soltar todos los cuentos posibles del enemigo. Y la COZ de Galicia está al servicio del PP que arde en deseos de ponerse a lamer el culo de Trump.
salteado3
#2 Bueno, no hay ninguna duda de que los EE. UU. estarán tentando a piezas clave de la cúpula militar rusa para que vendan su país.
Cincocuatrotres
Ni pies ni cabeza, hace bien poco se vio como se votaba masivamente a Putin , alguno dirá que no se que... el caso es que el 85? le votaron y no hay a la vista ningún descontento social que justifique la noticia, que no la he leído, solo ojeado, pero como sigo la actualidad rusa más o menos te das cuenta de que el artículo es un pedo.
Cantro
#4 hay que recordar que cualquier candidato mínimamente opositor no pudo presentarse a las elecciones. En todos los casos se encontraron "irregularidades"

Los candidatos que si pudieron presentarse se cuidaron mucho de decir nada vagamente crítico con el amigo Vladimir, y sólo les faltó pedir el voto para él
WcPC
Claro, eso solo le ocurre a Rusia....
Es la obsesión de TODOS los gobiernos actuales.
