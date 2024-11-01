·
Por qué sentimos placer con la comida quemada churruscada de más
Del socarrat de la paella a las smash burger, la comida carbonizada puede resultar agradable
|
etiquetas
:
comida quemada
,
churruscada
,
socarrat
,
paella
,
smash burger
5 comentarios
relacionadas
#1
El_pofesional
*
Ni el socarrat ni las smash burgers están carbonizadas o quemadas.
Pero bueno, al final hay que escribir sobre algo supongo.
¿Cuántas veces has tirado la comida quemada en tu cocina? Pues aunque no lo creas, eso que consideramos un desecho parece estar marcando una nueva tendencia gastronómica en los países anglosajones y concretamente en la ciudad de Nueva York, donde cada día adquiere mayor presencia en restaurantes y cocinas gourmet.
Venga, paso de leer más.
2
K
30
#3
Almirantecaraculo
#1
es que eres el_profesional, y pretendes que todo el mundo entienda la diferencia entre la reacción de Maillard y la carbonización.
1
K
18
#4
El_pofesional
#3
Al menos que lo entienda un blog de cocina y que no intente escandalizar para generar clicks...
1
K
21
#5
alfema
Hay una diferencia entre quemado y tostado. A mi a veces se ha quemado un poco la comida y no resulta nada agradable al paladar.
0
K
10
#2
pirat
Ambas son cancerígenas, igual que el doradito de las patatas fritas...
Nos complace lo crujiente, igual por eso no es lo recomendable.
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
