La sentencia del fiscal general llegará casi un mes después de conocer su condena

Deliberaron el fallo en tan solo 8 días, pero sustentar en papel una sentencia de tal calibre les está llevando más tiempo. El magistrado que redacta la sentencia aún no ha terminado el texto, que tendrá que enviar a las dos juezas progresistas que emitirán votos particulares.

Ludovicio
Aún estarán buscando el motivo de la condena.
oceanon3d
#3 A base de leer en la prensa artículos de juristas que los critican para así saber que poner.

Es tan cristalino todo que la sociedad debería salir con antorchas a quemar todo.

A la espera de los de siempre y su particular visión de la realidad {0x2b07} {0x2b07} {0x2b07}

Javi_Pina
#3 Si por ellos fuera no habría sentencia, lo importante era la condena y eso ya lo tienen.

Me pregunto si hay antecedentes de adelantar la condena meses antes de la sentencia.
Antipalancas21
Vaya montaje que se marcaron esos jueces del Tribunal supremo
pepel
Tenían que sustentar el trabajo de 7 días, y necesitaron 3 semanas para escribir lo que habían hablado. Mejor nos hubiera ido con IA.
chavi
#2 No necesitaron. No han terminado aún...
elsnons
Todo lo bueno se hace esperar será una sentencia que sentará jurisprudencia sobre los efectos de la contaminación política en los altos cargos elegidos por los gobernantes de las instituciones del Estado.
pirat
Se mean y se cagan en nuestra cara, por algo es su cortijo.
juliusK
Es que solo hay un 20N al año y algo tenían que hacer para recordarlo.
patriota_de_pandereta
Estoy seguro que si:

- Gobernara la derecha
- El presidente dijera que la fiscalía depende del gobierno
- El fiscal general del estado estuviera implicado en un caso similar con, por ejemplo, Pablo Iglesias, y hubiera sido también condenado de la misma forma.

Seguro que la izquierda también criticaría ardientemente la condena y la posible sentencia, y la tildaría de golpe de estado blando. Segurísimo, vamos, es que no cabe la más mínima duda por lo coherente que son en todo y la ausencia de hipocresía que gasta.
