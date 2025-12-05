La sentencia del fiscal general llegará casi un mes después de conocer su condena

Deliberaron el fallo en tan solo 8 días, pero sustentar en papel una sentencia de tal calibre les está llevando más tiempo. El magistrado que redacta la sentencia aún no ha terminado el texto, que tendrá que enviar a las dos juezas progresistas que emitirán votos particulares.
Es tan cristalino todo que la sociedad debería salir con antorchas a quemar todo.
A la espera de los de siempre y su particular visión de la realidad
Me pregunto si hay antecedentes de adelantar la condena meses antes de la sentencia.
- Gobernara la derecha
- El presidente dijera que la fiscalía depende del gobierno
- El fiscal general del estado estuviera implicado en un caso similar con, por ejemplo, Pablo Iglesias, y hubiera sido también condenado de la misma forma.
Seguro que la izquierda también criticaría ardientemente la condena y la posible sentencia, y la tildaría de golpe de estado blando. Segurísimo, vamos, es que no cabe la más mínima duda por lo coherente que son en todo y la ausencia de hipocresía que gasta.