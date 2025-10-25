Señor presidente: Almaraz debe cerrarse para asegurar nuestra transición energética

Las eléctricas notifican al Gobierno su intención de prorrogar Almaraz. El debate suele ignorar sus enormes costes ocultos: el tratamiento perpetuo del combustible gastado, el desmantelamiento de las plantas y la gestión de residuos radiactivos. Esas facturas, que no asume el sector, terminarán pagándose con fondos públicos. La electricidad nuclear cuesta unos 64 €/MWh, el doble la renovable, incluso incluyendo el almacenamiento, pero además hay que sumar las tasas que no se pueden reducir ya que no cubren los costes de los residuos.
Estos costes son casi los mismos si se cierra ahora que si se mantiene abierta 5 o 10 años mas.
Y durante ese tiempo extra que esté abierta pagará mas impuestos para ayudar a pagar ese coste, aunque resultará insignificante tanto si se cierra ahora como si se cierra en 10 años.
Lo que necesitamos es dejar de depender de combustibles fósiles y dejar de emitir CO2, y cerrando las nucleares no se consigue eso.
Este mes, dos paradas por recarga, misma situación que cierre de Almaraz, mes de poco Viento y el gas primera fuente de generación con un incremento del 101%
Sino que primero habrá que tener esa generación renovable y almacenamiento que dices, para sustituir primero al gas.
Y después hacer lo mismo para la nuclear.
Lo de empezar la casa por el tejado no funciona por muy bonito que sea este.
Eso sin mencionar que hay que invertir en las eolicas y fotovoltaica que tenemos para que se comporten como las síncronas. Cosa que no necesitan el resto de renovables.