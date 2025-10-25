edición general
Señor presidente: Almaraz debe cerrarse para asegurar nuestra transición energética

Señor presidente: Almaraz debe cerrarse para asegurar nuestra transición energética

Las eléctricas notifican al Gobierno su intención de prorrogar Almaraz. El debate suele ignorar sus enormes costes ocultos: el tratamiento perpetuo del combustible gastado, el desmantelamiento de las plantas y la gestión de residuos radiactivos. Esas facturas, que no asume el sector, terminarán pagándose con fondos públicos. La electricidad nuclear cuesta unos 64 €/MWh, el doble la renovable, incluso incluyendo el almacenamiento, pero además hay que sumar las tasas que no se pueden reducir ya que no cubren los costes de los residuos.

capitan__nemo
"el tratamiento perpetuo del combustible gastado, el desmantelamiento de las plantas y la gestión de residuos radiactivos"
Estos costes son casi los mismos si se cierra ahora que si se mantiene abierta 5 o 10 años mas.
Y durante ese tiempo extra que esté abierta pagará mas impuestos para ayudar a pagar ese coste, aunque resultará insignificante tanto si se cierra ahora como si se cierra en 10 años.
1
#1 duckcurve
Si tenéis dificultades para visionar la noticia la versión imprimible de www.printfriendly.com/es se ve y se lee bien.
0
alfema
#1 en modo lectura de Firefox también.
0
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Si lo dice la directora ejecutiva de Greenpeace España es un artículo muy imparcial :troll:

Lo que necesitamos es dejar de depender de combustibles fósiles y dejar de emitir CO2, y cerrando las nucleares no se consigue eso.

Este mes, dos paradas por recarga, misma situación que cierre de Almaraz, mes de poco Viento y el gas primera fuente de generación con un incremento del 101%  media
1
ixo
#3 El gas se sustituye con más generación renovable y más almacenamiento, no con más nucleares.
1
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Nadie ha dicho más nucleares.
Sino que primero habrá que tener esa generación renovable y almacenamiento que dices, para sustituir primero al gas.
Y después hacer lo mismo para la nuclear.

Lo de empezar la casa por el tejado no funciona por muy bonito que sea este.
Eso sin mencionar que hay que invertir en las eolicas y fotovoltaica que tenemos para que se comporten como las síncronas. Cosa que no necesitan el resto de renovables.
0

