edición general
7 meneos
19 clics
Senegal traslada la Copa de África a una base militar donde permanece bajo vigilancia armada

Senegal traslada la Copa de África a una base militar donde permanece bajo vigilancia armada

El trofeo fue trasladado a una instalación militar de alta seguridad donde ahora se encuentra bajo vigilancia armada. Al parecer, se permitió a los soldados fotografiarse con la pieza, en lo que algunos observadores interpretan como un gesto simbólico para reafirmar la reivindicación de Senegal sobre el título. Esta decisión se produce después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF ) otorgara a Marruecos una victoria técnica en la final, anulando el triunfo de Senegal en el terreno de juego

| etiquetas: senegal , copa de áfrica , marruecos , base , militar
5 2 1 K 72 actualidad
5 comentarios
5 2 1 K 72 actualidad
#1 concentrado
Si el trofeo contiene oro, Trump irá a por ella para dejarla en el Despacho Oval y zanjar la disputa. Otra guerra parada por Trump.
1 K 40
Jakeukalane #3 Jakeukalane
Me alegro.
1 K 32
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Imaginar que entran en guerra por esto xD

Voy a mirar a ver si se puede apostar
0 K 20
cosmonauta #4 cosmonauta *
¡Madre mía! ¡Que loco está el mundo!
0 K 15
Dene #2 Dene
Menuda verguenza.. animo Senegal!!
0 K 12

menéame