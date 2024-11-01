Senegal traslada la Copa de África a una base militar donde permanece bajo vigilancia armada

El trofeo fue trasladado a una instalación militar de alta seguridad donde ahora se encuentra bajo vigilancia armada. Al parecer, se permitió a los soldados fotografiarse con la pieza, en lo que algunos observadores interpretan como un gesto simbólico para reafirmar la reivindicación de Senegal sobre el título. Esta decisión se produce después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF ) otorgara a Marruecos una victoria técnica en la final, anulando el triunfo de Senegal en el terreno de juego