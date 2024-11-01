·
El senador Ted Cruz quiere quitarle el transbordador espacial Discovery al Smithsoniano de Washington sin importarle las consecuencias
Se avecinan disputas legales y políticas sobre el futuro de esta parte de la historia de la era espacial.
#1
Patruclo
Solo me queda por ver este y aun me joderan
2
K
32
#3
chewy
#1
endeavour en LA, atlantis en florida y enterprise en NY, a mi también es el que me falta, sin contar la maqueta de houston
0
K
10
#2
frg
¿Qué hay que desmontarlo? Con una sierra de esas de los desguaces se hace rápidamente, para luego hacer un tetris en unos pocos camiones. Montarlo se monta sólo con el ego de Ted Cruz.
0
K
12
