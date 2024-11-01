La Seguridad Social supera en su serie diaria los 22,1 millones de afiliados a mitad de abril

La afiliación a la Seguridad Social supera los 22,1 millones de ocupados a mitad de abril en sus registros diarios, con lo que sigue en máximos históricos, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.En concreto, el día 15 de abril esta serie se situó en los 22.103.509 afiliados, que suponen 242.954 más que a finales de marzo y 490.733 más que un año antes.
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A partir de ahí, un titular sensacionalista, "El Banco de España dice que subir el SMI destruirá empleos", la gente se queda con eso, y hala, más de un lustro después repitiendo el titular y pensando que el BdE dijo algo que no dijo.
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Si el puto Perro cumple las promesas que hace el PP.. para qué seguir existiendo???
Choques!!
Votad facha y bloqueamos el avance social!
Por otro lado, en muchas zonas, no os imagináis la de trabajo que hay en el medio rural.