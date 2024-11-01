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La Seguridad Social supera en su serie diaria los 22,1 millones de afiliados a mitad de abril

La Seguridad Social supera en su serie diaria los 22,1 millones de afiliados a mitad de abril

La afiliación a la Seguridad Social supera los 22,1 millones de ocupados a mitad de abril en sus registros diarios, con lo que sigue en máximos históricos, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.En concreto, el día 15 de abril esta serie se situó en los 22.103.509 afiliados, que suponen 242.954 más que a finales de marzo y 490.733 más que un año antes.

| etiquetas: seguridad social , supera , serie diaria , abril
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11 comentarios
6 2 0 K 81 actualidad
johel #5 johel *
#4 En realidad el banco de españa tampoco decia eso, solo lo hacia parcialmente. Los interesados se hacian un resumen a base de cherry picking para sustentar una teoria que sostenian a base de hacer el murcielago con sus cojones morenos y dar la impresion de que opinaban igual.
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angelitoMagno #11 angelitoMagno
#5 Exacto, el banco de España dijo que se destruirían un 20% de los empleos que quedarían por debajo del SMI [1], no dijo que el nivel de empleo total bajara. De hecho, ese mismo año el Banco de España predijo una bajada del paro [2]

A partir de ahí, un titular sensacionalista, "El Banco de España dice que subir el SMI destruirá empleos", la gente se queda con eso, y hala, más de un lustro después repitiendo el titular y pensando que el BdE dijo algo que no dijo.

[1]…   » ver todo el comentario
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johel #2 johel
Se hunde españas! subir el smi ha destruido la economia y el empleo! cuando ppox gane las elecciones llegaremos a 22 millones de afiliados quitando el smi y desregulando toda contratacion!
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ElBeaver #4 ElBeaver
#2 Así lo afirmaba el Banco de España.
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#9 listillo *
#2 Se rompe España! A desregular! Que se desregule el sector alimentación!
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Dene #1 Dene
Que mal está envejeciendo el rimbombante discurso de Frijol sobre los 22 millones de afiliados en su primera legislatura ....
Si el puto Perro cumple las promesas que hace el PP.. para qué seguir existiendo???
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sotillo #6 sotillo
#1 Este lo prometió por que sabía que la economía de Pedro daba para esas cifras, lo que están haciendo y con mucho empeño es tratar de frenarlo y de ocultarlo, son la peor crisis que está sufriendo el país desde hace décadas
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#8 listillo
#6 ese no sabia nada, va a boleo...
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Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
Esto hay que pararlo.
Choques!!
Votad facha y bloqueamos el avance social!
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ElBeaver #3 ElBeaver
Se estima que para 2030 España alcanzará los 55 millones de residentes, a los que se sumará más de un millón de personas en situación irregular que deberán ser regularizadas. Lo más preocupante es que la gran mayoría buscará establecerse en las grandes ciudades.
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#10 listillo
#3 Ha llegado la puñetera hora de extender el teletrabajo, no de contraerlo. Micha gente se irá a sus pueblos y ciudades de provincia a vivir y trabajar. Yo lo hice.

Por otro lado, en muchas zonas, no os imagináis la de trabajo que hay en el medio rural.
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menéame