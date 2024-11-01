La Seguridad Social supera en su serie diaria los 22,1 millones de afiliados a mitad de abril

La afiliación a la Seguridad Social supera los 22,1 millones de ocupados a mitad de abril en sus registros diarios, con lo que sigue en máximos históricos, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.En concreto, el día 15 de abril esta serie se situó en los 22.103.509 afiliados, que suponen 242.954 más que a finales de marzo y 490.733 más que un año antes.