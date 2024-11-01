edición general
¿Seguridad o invasión? El ICE planea vigilar las redes sociales 24/7

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha dado un paso más allá al publicar una solicitud de información para contratar empresas privadas que implementen un programa de vigilancia de ICE en redes sociales las 24 horas del día. Plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X y LinkedIn están incluidas, transformando actividades comunes en línea en pistas que alimentan directamente sus bases de datos. El escenario parece sacado de una novela de suspenso cibernético, pero es una realidad que se aproxima rápidamente.

etiquetas: seguridad , ice , redes sociales , eeuu , tiktok , youtube , facebook , instagram
5 comentarios
#1 elyari
Hala, ya tenemos distopía a la 1984, o como en Nosotros
#5 guillersk
#1 ¿ Nosotros? Link imdb?
javibaz #4 javibaz
¿Tienen presupuesto para eso?
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
Si no tienes nada que esconder no hay nada que temer. Era asi, no?
DrEvil #2 DrEvil
A ver, esas empresas siempre han sido la base de datos de su gobierno. Lo único es que ahora están dándole nuevas utilidades...
