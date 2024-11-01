¿Seguridad o invasión? El ICE planea vigilar las redes sociales 24/7

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha dado un paso más allá al publicar una solicitud de información para contratar empresas privadas que implementen un programa de vigilancia de ICE en redes sociales las 24 horas del día. Plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X y LinkedIn están incluidas, transformando actividades comunes en línea en pistas que alimentan directamente sus bases de datos. El escenario parece sacado de una novela de suspenso cibernético, pero es una realidad que se aproxima rápidamente.