edición general
8 meneos
9 clics
El segundo mayor accionista de Volkswagen propone utilizar sus fábricas alemanas para producir coches chinos

El segundo mayor accionista de Volkswagen propone utilizar sus fábricas alemanas para producir coches chinos

El ministro-presidente de Baja Sajonia, estado que se erige como el segundo mayor accionista de Volkswagen con una participación del 20%, ha dejado caer la posibilidad de que las plantas de la compañía se aprovechen para fabricar automóviles chinos. Lies recientemente viajó a China para conocer mejor el negocio de Volkswagen en el país asiático. "Creo que es prudente que participemos en el desarrollo y que cooperemos con China". Este enfoque contrasta con el proteccionismo adoptado por Bruselas, que ha gravado con aranceles punitivos

| etiquetas: volkswagen , accionista , coche , chino
6 2 0 K 86 actualidad
13 comentarios
6 2 0 K 86 actualidad
Comentarios destacados:    
#4 Pitchford
Ya nos quieren quitar el negocio. Pero seguro que los chinos prefieren a los españoles, que además no les copiaremos.
0 K 19
javibaz #2 javibaz
Por ejemplo el Cupra Tavascan que se fabrica en china libre de aranceles.
0 K 12
Kleshk #3 Kleshk
Pueden tener la tecnologia de los chinos
Las máquinas de los chinos
Hacer coches chinos...

...pero les faltará la mano de obra a precio de los chinos
0 K 12
elgranpilaf #5 elgranpilaf
#3 Espérate unos años, que suban los sueldos en China y bajen aquí (más todavía)
4 K 53
#9 Onaj
#5 Datos matan relatos


Salario mínimo en china: 250€
Salario mínimo en españa: 1.381,0€
Salario medio en españa: 31.698 € 
Salario medio en china: se calcula que en las grandes urbes oscila entre 15000 y 21000 euros
Variación del salario mínimo entre países (gráfica adjunta)


datosmacro.expansion.com/paises/comparar/china/espana?sc=XE0A  media
0 K 11
elgranpilaf #13 elgranpilaf
#9 Eso ahora. Como he dicho antes, espérate unos años
0 K 10
Mauro_Nacho #11 Mauro_Nacho
#5 No es solo la subida de los sueldos en China, es la relación euro con el yuan, si se convierte en moneda de intercambio y de reserva, el dólar y el euro van a perder valor.
0 K 16
sotillo #8 sotillo
#3 A Europa le esperan tiempos difíciles en cuestión de sueldos, me temo que tenemos un mercado muy controlado por grandes empresas que no están por la labor de subir sueldos y son más de repartir beneficios entre sus accionistas
0 K 11
#7 Onaj *
Este enfoque contrasta con el proteccionismo adoptado por Bruselas, que ha gravado con aranceles punitivos

Esto es falso. Este enfoque está alineado con las medidas de Bruselas, que quiere que las marcas Chinas compitan en el mercado europeo en igualdad de condiciones.
0 K 11
#1 omega7767
¿esto es para analizar y copiar al coche chino?
0 K 11
sotillo #6 sotillo
#1 Esto es una rendición para salvar su cargo
1 K 24
#10 albx *
Volkswagen son unos chorizos.
Venden el Id4 desde18.000 euros en China y 40.000 en Europa, más del 100%.
forococheselectricos.com/2025/01/volkswagen-id4-renueva-china-precio-m
Falsean datos de consumo y emisiones.

Como para fiarte de ellos.
0 K 10
#12 quimera_rfv
Yo llevo tiempo esperando lo inevitable. Marcas chinas comprando grandes marcas europeas a precio de saldo.
0 K 6

menéame