El segundo mayor accionista de Volkswagen propone utilizar sus fábricas alemanas para producir coches chinos

El ministro-presidente de Baja Sajonia, estado que se erige como el segundo mayor accionista de Volkswagen con una participación del 20%, ha dejado caer la posibilidad de que las plantas de la compañía se aprovechen para fabricar automóviles chinos. Lies recientemente viajó a China para conocer mejor el negocio de Volkswagen en el país asiático. "Creo que es prudente que participemos en el desarrollo y que cooperemos con China". Este enfoque contrasta con el proteccionismo adoptado por Bruselas, que ha gravado con aranceles punitivos
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Las máquinas de los chinos
Hacer coches chinos...
...pero les faltará la mano de obra a precio de los chinos
Salario mínimo en china: 250€
Salario mínimo en españa: 1.381,0€
Salario medio en españa: 31.698 €
Salario medio en china: se calcula que en las grandes urbes oscila entre 15000 y 21000 euros
Variación del salario mínimo entre países (gráfica adjunta)
datosmacro.expansion.com/paises/comparar/china/espana?sc=XE0A
Esto es falso. Este enfoque está alineado con las medidas de Bruselas, que quiere que las marcas Chinas compitan en el mercado europeo en igualdad de condiciones.
Venden el Id4 desde18.000 euros en China y 40.000 en Europa, más del 100%.
forococheselectricos.com/2025/01/volkswagen-id4-renueva-china-precio-m
Falsean datos de consumo y emisiones.
Como para fiarte de ellos.