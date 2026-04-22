El segundo mayor accionista de Volkswagen propone utilizar sus fábricas alemanas para producir coches chinos

El ministro-presidente de Baja Sajonia, estado que se erige como el segundo mayor accionista de Volkswagen con una participación del 20%, ha dejado caer la posibilidad de que las plantas de la compañía se aprovechen para fabricar automóviles chinos. Lies recientemente viajó a China para conocer mejor el negocio de Volkswagen en el país asiático. "Creo que es prudente que participemos en el desarrollo y que cooperemos con China". Este enfoque contrasta con el proteccionismo adoptado por Bruselas, que ha gravado con aranceles punitivos