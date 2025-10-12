Segundo lanzamiento del cohete de combustible sólido más potente: el Yinli 1 vuelve a despegar

Más allá de los deterioros causados a su rampa de lanzamiento flotante, esta misión del Yinli 1 es llamativa por varios motivos. Primero, porque es la segunda de una empresa, OrienSpace (东方空间 o Donfang Kongjian), que no está entre las consideradas pertenecientes a la primera división new space china, como son LandSpace, iSpace o Galactic Energy. Y, a pesar de que hablamos del cohete de combustible sólido más potente del mundo, las dos primeras misiones han sido un éxito.