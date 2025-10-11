edición general
La segunda víctima, la que era menor de edad, también retira su acusación contra Raúl Asencio

La chica argumenta su decisión diciendo que "su comportamiento fue completamente diferente al del resto de acusados" y que Asencio se ha disculpado reconociendo que cometió "una censurable indiscreción y que ha resarcido los daños morales por él ocasionados". De hecho, contra los otros tres implicados mantiene su causa judicial.

Torrezzno #4 Torrezzno
#3 pero es imposible saber si hay algún tipo de acuerdo bajo cuerda
5 K 59
JuanCarVen #8 JuanCarVen
#4 Se ve que resarcir no es un verbo actual y desconocen el significado.
4 K 48
Ze7eN #27 Ze7eN *
#8 Resarcir, si buscas en la RAE, además de indemnizar significa reparar o compensar un daño, perjuicio o agravio. Así que a lo mejor quién desconoce o omite el significado eres tú. El jugador, desde luego, ya reparó y compensó el daño causado, y con intereses.

Y ojo, que no estoy diciendo que no haya habido acuerdo económico o acuerdo privado, pero desde luego, ahora mismo, afirmar que lo hay es pura invención y totalmente irrelevante. Lo importante es el papel que jugó el jugador, y es de sobras conocido. A #18 te remito.
0 K 16
Lenari #31 Lenari
#27 "Resarcir los daños morales" es una expresión que se usa cuando hay dinero. Si hubiera sido otra cosa, yo que sé, una palmadita en la espalda, no utilizaría eufeminismos asociados al dinero, porque precisamente porque tienen esa asocación la gente los evita salvo que no haya otra opción mejor.
1 K 21
Glidingdemon #35 Glidingdemon
#27 Pues tu mismo estas dando la explicación de porque nadie va a recoger cable, cuando tienes que resarcir económicamente a una persona por algo que has hecho, es evidente que lo has hecho mal, si tu conoces a alguien que haga esto por su buena actitud haznolo saber,,para felicitar al buen samaritano.
0 K 8
Ze7eN #36 Ze7eN
#35 También he dicho que Otros, preferirán seguir difamando y mintiendo porque ya han cogido la linde. Ya sabes en que lado estás.
0 K 16
Glidingdemon #39 Glidingdemon *
#36 Yo estoy del lado de las víctimas no defiendo al payaso que envió el vídeo para unas risas, ya veo yo en que lado estas tu. Y te vuelvo a decir que si has resarcir económicamente a las víctimas es evidente que eres un patán que lo ha hecho como el culo. Sigue con tu linde.
0 K 8
Alakrán_ #7 Alakrán_
Huele a acuerdo extrajudicial desde Lima.
Dicho esto se han dicho auténticas salvajadas, al menos en esta página.

que Asencio se ha disculpado reconociendo que cometió "una censurable indiscreción y que ha resarcido los daños morales por él ocasionados".
4 K 52
Galero #21 Galero *
#7 Es que si te piden perdón, hablan contigo y te cuentan el porqué de las cosas y te indemnizan, la cosa cambia mucho. Te lo digo porque ya me hubiera gustado a mi que sufrí una grave agresión se hubieran comportado de esa manera conmigo en lugar de denunciarme a mi y mentir en la Audiencia Provincial. Al final le hizo pagar el tribunal, pero para eso me podían haber ahorrado todo el truama y estrés que me generaron durante meses y durante el propio juicio.

Me hubiera gustado tener la oportunidad de perdonarle.
0 K 10
Ze7eN #1 Ze7eN *
Muchos (en especial en este portal, pero sobre todo mucho periodista deportivo y mucho político) van a tener que recoger mucho cable y pedir muchas disculpas. Otros, preferirán seguir difamando y mintiendo porque ya han cogido la linde.
2 K 38
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 es difícil saber que ha pasado cuando todo queda en acuerdos privados. Pero bueno, si ambas partes están conformes poco más se pude decir
9 K 104
Ze7eN #3 Ze7eN *
#2 No, no es difícil. Curiosamente en este caso siempre se ha sabido porque hay entrevistas de las víctimas desde que estalló el caso y el papel de este jugador siempre ha estado claro. Y no hay ningún acuerdo privado, han retirado la acusación. Primero lo hizo la otra víctima y ahora está.
0 K 16
PaulDurden #5 PaulDurden
#3 Hala Madrid!
0 K 11
Ze7eN #10 Ze7eN
#5 El resto de acusados también eran del Real Madrid y bien juzgados y acusados están. Además, el club actuó ipso facto y les rescindió el contrato. Precisamente si con este jugador se actuó diferente fue porque no participó.
2 K 38
PaulDurden #13 PaulDurden
#10 Pero difundió o no difundió el vídeo sin consentimiento?¿
0 K 11
Ze7eN #16 Ze7eN
#13 Lo explico más abajo, que cansinos, solo al novio de una de las víctimas, para advertirles de que estaba circulando.
0 K 16
PaulDurden #26 PaulDurden
#16 Coño! Si ahora habrá que darle hasta un premio por buen comportamiento...
Lo que hay que leer, de verdad....
Y encima tienes la indecencia de llamar a los demás, cansinos... Ole tus huevos!
2 K 5
Ze7eN #37 Ze7eN
#26 Ole los tuyos, como he dicho, Oñotros, preferirán seguir difamando y mintiendo porque ya han cogido la linde.
0 K 16
#17 Katos
#10 #9

Lo mejor fue el año pasado cuando la afición del Girona FC gritaban a asensio Muérete mientras tiene en sus filas a los que grabaron sin consentimiento esos hechos. Hipócresia
2 K 38
Ze7eN #20 Ze7eN
#17 Totalmente, fue loquísimo, y una muestra de la ignorancia total de la gente sobre el caso o la repercusión que tiene cualquier cosa cuando militas en un club como el Real Madrid.
1 K 29
Andreham #9 Andreham
#3 No conozco el caso, siempre tengo la defensa del acusado por delante, y me la sopla bastísimo el fútbol.

Pero, ¿no te parece raro que de todos los acusados CASUALMENTE sea el que cometió "una censurable indiscreción y que ha resarcido los daños morales por él ocasionados" el único al que le retira la acusación? ¿Y por qué será que de los cuatro, es el único que la noticia indica que es jugador activo y no de una filial? Por lo tanto, el único con dinero. O eso asumo, como digo, no conozco el fútbol pero dudo que los canteranos o filiales cobren mucho.

También parece que de los acusados es del que menos hay chicha, si sólo le pasaron un video guarro lol De hecho me sorprende que haya caso siquiera contra él.
0 K 8
Ze7eN #15 Ze7eN
#9 Te explico las dos cosas.

La primera la he explicado más abajo, él distribuyó o mostró el video a la pareja de una de las víctimas para advertirles cuando empezó a circular. Lo dijo, si no recuerdo mal, la víctima menor en una entrevista al estallar el caso. Buscalo, esta publicado.

Los otros jugadores si siguen jugando, pero no en el Real Madrid, que los despidió ipso facto. Están en otros equipos. Asensio también era del filial hasta este verano.
0 K 16
#14 Katos
#2 espero que entiendas la diferencia entre retirar una denucnia y llegar a un acuerdo.
Hace años que se trata a asensio como violador por enseñar un video para alertar sobre la divulgación del mismo.
Si te parece que es lo mismo pues haya tú.
0 K 9
#22 Katos
#2 se sabe y por eso se juzga que asensio mostró el video sexual grabado sin consentimiento.

Esa es toda la participación de Asensio.
La ley dice que eso merece prisión, ahora ambas víctimas de la grabación no consecuada retiran las denuncias.
0 K 9
JuanCarVen #6 JuanCarVen
#1 Cuando has resarcido los daños morales ocasionados, para mí suena a reconocer ciertas culpas y ciertos hechos e indemnización. De ahí a cuasi santificarlo que es lo que parece que pretendes hay un trecho.
Hay una causa judicial en proceso, ser testigo de un presunto delito y no hacer nada no le deja en muy buen lugar.
6 K 74
Ze7eN #11 Ze7eN
#6 Como digo, todo queda claro en las entrevistas de las víctimas. Raúl Asencio lo único que hizo fue pedir el video para mostrárselo al novio de la víctima mayor de edad. Está todo publicado desde hace años para aquel que haya querido informarse. ¿Es delito? Allá cada uno con lo que piense, puede estar tipificado como tal, pero la intención fue la que fue.
0 K 16
Pepepaco #12 Pepepaco
Hombre #1 «ha resarcido los daños morales por él ocasionados» significa dos cosas:
1.-Que ocasionó daños morales en las víctimas.
2. Que les ha ofrecido sus disculpas (y una pasta gansa) para que se consideren «resarcidas».

De ahí a canonizarlo hay un largo trecho.
4 K 43
Ze7eN #19 Ze7eN *
#12 Lo de que ha ofrecido dinero, con los datos actuales, es invención tuya. De mentó, y que sepamos, lo ha resarcido porque ha sido insultado en todos los campos de España durante años y porque fue el que advirtió a las víctimas de la difusión del video.

Llevan años llamándole violador y pederasta cuando es evidente que no era ninguna de las dos cosas.
0 K 16
Pepepaco #30 Pepepaco *
#19 De la RAE.
Resarcir:
Indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio.

¿Hace falta que te diga que «Indemnizar, reparar o compensar un daño» implican dinero de por medio?

¿Te pego las definiciones de la RAE o no hace falta?
0 K 11
thror #25 thror
#1 ¿Por que? "y que ha resarcido los daños morales por él ocasionados". Ha pagado, por eso callan y retiran la denuncia. Por dinero, no por las disculpas.
1 K 22
Lenari #18 Lenari
Este es un comentario explicando lo que pasó

www.meneame.net/story/cuatro-canteranos-real-madrid-entre-ellos-raul-a
"Los 3 chavales excepto Asencio tuvieron sexo con dos chicas (una de ellas menor) y compartieron el vídeo con bastante gente, entre ellos con Asencio. Él conocía al novio de una de las chicas y le pasó el vídeo para advertirle. Él no participó en los hechos ni estaba allí. ¿Se equivocó al pasarle el vídeo al novio? Seguro, y es posible que le

…   » ver todo el comentario
2 K 15
Ze7eN #24 Ze7eN *
#18 Yo no tengo tan claro que haya habido acuerdo económico, pero imagino que,si lo ha habido, lo acabaremos sabiendo.

Está claro que el chaval cometió un error, pero la intención fue totalmente lícita.
0 K 16
Lenari #28 Lenari
#24 Del propio artículo: "resarcido los daños morales". Es el eufeminismo de "dinero".
0 K 9
thror #29 thror
#18 Eso no es cierto. A Asencio le enviaron el video con 1 solo visionado. Tiempo despues, solicito que le enviaran el video de nuevo, y fue cuando lo envio a mas personas.

¿Por que los sionistas mentis siempre?
0 K 10
Lenari #32 Lenari
#29 JUDIOOOOOOS, E UNA COSPIRASIÓN DE JUDIOOOOOOOS xD xD xD xD xD xD
2 K -14
thror #34 thror
#32 Sionistas, no judios, sionistas. Me has leido MUCHAS veces dejando claro que no son lo mismo, sionazi.
0 K 10
Lenari #38 Lenari
#34 MAMAAAAA, ZOY ER NIÑO DER SESTO SENTIDO, KE VEO JUDIOOOOOOS xD xD xD xD xD xD
0 K 9
thror #40 thror
#38 ¿Sigues llorando? En ningun momento menciono judios, no tengo absolutamente nada en contra de ellos. Siempre dejo MUY claro que el asco que siento es por los sionistas como tu. Asi que deja de escudarte con los judios, no cuela.
0 K 10
#23 Leon_Bocanegra
Parece que está vez el Transfer ha llegado a tiempo.
1 K -4
#33 TOTEMICO
Un juicio que podía servir, por su repercusión, para ver las consecuencias de difundir imágenes se va a quedar en nada porque el futbolista tiene dinerito para comprar el silencio. la impunidad de cuello blanco nuevamente.
1 K -6

