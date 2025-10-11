La segunda víctima, la que era menor de edad, también retira su acusación contra Raúl Asencio

La chica argumenta su decisión diciendo que "su comportamiento fue completamente diferente al del resto de acusados" y que Asencio se ha disculpado reconociendo que cometió "una censurable indiscreción y que ha resarcido los daños morales por él ocasionados". De hecho, contra los otros tres implicados mantiene su causa judicial.
Y ojo, que no estoy diciendo que no haya habido acuerdo económico o acuerdo privado, pero desde luego, ahora mismo, afirmar que lo hay es pura invención y totalmente irrelevante. Lo importante es el papel que jugó el jugador, y es de sobras conocido. A #18 te remito.
Dicho esto se han dicho auténticas salvajadas, al menos en esta página.
que Asencio se ha disculpado reconociendo que cometió "una censurable indiscreción y que ha resarcido los daños morales por él ocasionados".
Lo mejor fue el año pasado cuando la afición del Girona FC gritaban a asensio Muérete mientras tiene en sus filas a los que grabaron sin consentimiento esos hechos. Hipócresia
Pero, ¿no te parece raro que de todos los acusados CASUALMENTE sea el que cometió "una censurable indiscreción y que ha resarcido los daños morales por él ocasionados" el único al que le retira la acusación? ¿Y por qué será que de los cuatro, es el único que la noticia indica que es jugador activo y no de una filial? Por lo tanto, el único con dinero. O eso asumo, como digo, no conozco el fútbol pero dudo que los canteranos o filiales cobren mucho.
También parece que de los acusados es del que menos hay chicha, si sólo le pasaron un video guarro lol De hecho me sorprende que haya caso siquiera contra él.
La primera la he explicado más abajo, él distribuyó o mostró el video a la pareja de una de las víctimas para advertirles cuando empezó a circular. Lo dijo, si no recuerdo mal, la víctima menor en una entrevista al estallar el caso. Buscalo, esta publicado.
Los otros jugadores si siguen jugando, pero no en el Real Madrid, que los despidió ipso facto. Están en otros equipos. Asensio también era del filial hasta este verano.
Hace años que se trata a asensio como violador por enseñar un video para alertar sobre la divulgación del mismo.
Si te parece que es lo mismo pues haya tú.
Esa es toda la participación de Asensio.
La ley dice que eso merece prisión, ahora ambas víctimas de la grabación no consecuada retiran las denuncias.
Hay una causa judicial en proceso, ser testigo de un presunto delito y no hacer nada no le deja en muy buen lugar.
1.-Que ocasionó daños morales en las víctimas.
2. Que les ha ofrecido sus disculpas (y una pasta gansa) para que se consideren «resarcidas».
De ahí a canonizarlo hay un largo trecho.
Llevan años llamándole violador y pederasta cuando es evidente que no era ninguna de las dos cosas.
Resarcir:
Indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio.
¿Hace falta que te diga que «Indemnizar, reparar o compensar un daño» implican dinero de por medio?
¿Te pego las definiciones de la RAE o no hace falta?
www.meneame.net/story/cuatro-canteranos-real-madrid-entre-ellos-raul-a
"Los 3 chavales excepto Asencio tuvieron sexo con dos chicas (una de ellas menor) y compartieron el vídeo con bastante gente, entre ellos con Asencio. Él conocía al novio de una de las chicas y le pasó el vídeo para advertirle. Él no participó en los hechos ni estaba allí. ¿Se equivocó al pasarle el vídeo al novio? Seguro, y es posible que le
Está claro que el chaval cometió un error, pero la intención fue totalmente lícita.
