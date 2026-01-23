·
6
meneos
17
clics
"Secuestros del miedo": Los transportistas leoneses critican los embolsamientos de cientos de camiones por la nieve
El presidente de Altradime asegura que las carreteras principales estaban "totalmente limpias y en condiciones para circular" este viernes, a pesar de adoptarse la drástica medida
|
etiquetas
:
secuestro
,
miedo
,
camiones
,
león
,
nieve
5
1
1
K
70
actualidad
18 comentarios
5
1
1
K
70
actualidad
#9
pepel
#6
Todos recordamos a Mercadona en la DANA. Y el segundo factor se llama previsión.
4
K
71
#11
MiguelDeUnamano
#9
O como lo de los respartidores de Glovo cuando hay temporal, luego palman los currelas y nos vienen con los "nadie protege a los trabajadores".
3
K
59
#14
Asimismov
*
#7
añadiría que la circulación de mercancías no es un derecho fundamental como la libertad de movimiento de los españoles.
#9
#10
Los trabajadores no tienen libertad de movimientos como tampoco las mercancías.
1
K
28
#2
pepel
No tienen que mirar a quien les prohíbe circular, sino contra quien les empuja a hacerlo.
4
K
69
#6
Feindesland
#2
Claro, hombre. Hueklga general revolucionaria ya.
¿He acertado?
0
K
18
#10
MiguelDeUnamano
#6
¿Pero qué huelga ni qué tontería? Con alertas por previsión de nevadas no merece la pena arriesgar la vida de los trabajadores por los caprichitos de cada uno.
2
K
40
#1
Feindesland
Hacer el gilipollas por miedo a que te digan que no tomaste medidas.
Hacia ahí vamos.
2
K
36
#4
Finneward
#1
Pajares no estaba tan mal... Pero lo suficientemente mal para que a la mínima se vaya el camión a tomar por culo. Luego pasan cosas... Y la culpa al Perro Sánchez.
6
K
86
#5
Feindesland
#4
¿Lo ves? Todo es la culpa y la culpa...
Estamos anormales....
0
K
18
#15
DonaldBlake
#5
Lo suyo sería hacerles firmar una declaración responsable. Nadie te podrá culpar y todos seremos un poco más libres.
P.D.: En la declaración debe poner claramente que si tienes un accidente, se te asistirá si se puede.
0
K
8
#18
josde
#15
Si se accidentan ellos solos me parece bien, pero si su accidente provoca alguna victima inocente, que pasa.
0
K
8
#17
josde
#4
Unos camiones con remolque no estaban para subir ese puerto, es normal lo que han hecho, si no lo hacen, los ponen a parir si pasa algo..
0
K
8
#7
Supercinexin
#1
Tomas medidas preventivas: putos políticos creando caos y miedo por electoralismo blablabla.
No las tomas y muere gente: putos políticos no han hecho su trabajo ni prevenido la catástrofe ni avisado a los ciudadanos son unos asesinos blablabla.
Joder tío
pobres políticos.
8
K
114
#8
amusgada
#7
home, tiene sus cojones que chapen el Huerna, sí ése por el que nos clavan un peaje que te cagas y a prorrogar igual otros 50 años porque Cascos blobló y que a 2 copos que caiga te chapen TODOS los accesos hacia Asturias tiene su miga, estando el tren como está (sí, ya antes de este mes infausto atravesar el túnel seco de Pajares era descojone de saber si te ibas a quedar ahí tirao horas o no). Digo yo que a Aucalsa la pasta del peaje se la damos pol mantenimiento, pero no joer, quitanieves…
» ver todo el comentario
2
K
29
#12
Feindesland
#8
Exacto.
Y es que encima los de Aucalsa cumplieron y no había un puto copo de nieve.
Porque lo cojonudo es que sacaron lso quitanieves y lo dejaron todo impoluto.
1
K
21
#13
amusgada
#12
www.rtpa.es/noticias-asturias/2026-01-23/Camiones-embolsados-en-Vil.la
Ya están quejándose a Delegación por la sunnormalidá los de ASETRA. Divertidísimo si transportas ganao y eso llevar parao tol día viendo que se puede pasar, entiendo restricciones a vehículos de gran tonelaje SIN medidas para circular así pero al resto... jodó. O nos quedamos cortos o nos pasamos pero normal no hay manera.
1
K
26
#16
SantanaS
#7
y es por eso queridos amigos que en política hay el nivel que hay. Quién coño se va a querer meter en ese lodazal por 4 duros.
0
K
6
#3
Solinvictus
La culpa es del perro que deja entrar en España cualquier borrasca.
1
K
18
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
