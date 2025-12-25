edición general
El sector del transporte balear reclutará mano de obra en Marruecos y Sudamérica

La acuciante falta de personal en el sector del transporte de Baleares está llevando a la búsqueda de nuevos caladeros en el extranjero. Y ya se han puesto en marcha para iniciar la contratación de conductores y mecánicos de Marruecos, Perú y Colombia. Las empresas deberían asegurar un alojamiento para los trabajadores que acudan al Archipiélago para trabajar durante los ocho o nueve meses requeridos, una condición sine que non que va a suponer una traba importante. "El precio de la vida en las Islas es un problema"

arturios #1 arturios
Y les ofrece residencia gratuita... dentro de la cabina del camión, trabajo a media jornada, 12 horas, etc...
tul #4 tul
#1 cabinas calientes, mientras uno conduce otro duerme y cada 12h se turnan
treu #2 treu *
Como en el resto de sectores, todo por no pagar más sueldo y dar mejores condiciones laborables, tienen que buscar fuera para que acepten el cuenco de arroz.
GeneWilder #5 GeneWilder
#2 El ejército proletario de reserva.
#9 rogerillu
Los votantes de vox, con la pulserita de España en la muñeca, no quieren pagar suelos dignos a los españoles y tienen que contratan a extranjeros poder explotarlos laboralmente.
Que opinan de estos los votantes de pp y Vox? Les parece correcto? Ellos harían lo mismo si pudieran, verdad?
plutanasio #8 plutanasio
Pues que se preparen por las islas porque conducen como el ojete.
#6 encurtido
Esto de toda la vida era así pero con andaluces.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Mientras duerman en el vehículo
Andreham #7 Andreham
Qué mala la izquierda, que obliga a los pobres empresarios patrios que aman pagar sus impuestos para el bien de España y el Rey (con su mega discurso tope guay) a contratar a putos moros violadores cobrapaguitas.
