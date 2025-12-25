El sector del transporte balear reclutará mano de obra en Marruecos y Sudamérica

La acuciante falta de personal en el sector del transporte de Baleares está llevando a la búsqueda de nuevos caladeros en el extranjero. Y ya se han puesto en marcha para iniciar la contratación de conductores y mecánicos de Marruecos, Perú y Colombia. Las empresas deberían asegurar un alojamiento para los trabajadores que acudan al Archipiélago para trabajar durante los ocho o nueve meses requeridos, una condición sine que non que va a suponer una traba importante. "El precio de la vida en las Islas es un problema"